Müslüm filmi hakkında merak edilen 10 şey

‘Baba’ lakaplı sanatçı Müslüm Gürses’in hayatını konu alan Müslüm filmi geçtiğimiz hafta vizyondaki yerini aldı. Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım ikilisinin yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunu ise Can Ulkay ile Ketche paylaştı. Müslüm Gürses’in acılarla dolu trajik hikayesini gözler önüne seren filmin senaryosu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi’nin kaleminden çıktı. Oyuncu kadrosunda Erkan Avcı, Erkan Kolçak Köstendil, Şahin Kendirci, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez Güven Kıraç ve Timuçin Esen rol alıyor.

Müslüm Gürses'in çcoukluk yıllarını O Ses Çocuklar birincisi Şahin Kendirci, hayatını Timuçin Esen canlandırırken eşi Muhterem Nur'a usta oyuncu Zerrin Tekindor hayat veriyor. Projenin çekimleri Adana ve İstanbul olmak üzere iki şehirde gerçekleştirildi. Filmdeki rolü için Timuçin Esen yurtdışına giderek ABD'de oyuncu koçu Greta Seacat ile çalışmalar yaparak eğitim aldı.

Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur film hakkında Timuçin Esen'in rol için, "Filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen'in canlandırmasını özellikle istedim. Çünkü oyunculuğunu çok beğeniyorum" dedi. Film vizyona girdikten sonra 44 yaşındaki Esen, "Bu role ilk çalışmaya başladığımda rüyama girdi. Otel gibi bir yerdeydik. Lobide Müslüm Gürses’i bekliyordum. Geldi, döner kapıdan geçti. Karşısına çıktım, “A Timuçin, merhaba” dedi. Ben de “Abi seninle hep tanışmak istiyordum” diye karşılık verdim. Birbirimize sımsıkı sarıldık, “Timuçin, ben seni çok severim” dedi. Bu benim nezdimde filmi de başlattı. Dolayısıyla benim için en önemli şey Müslüm Gürses ve Muhterem Nur’a mahcup olmamaktı" diye konuştu.

Aynı zamanda Ayla filmine de imza atan yapımcı Mustafa Uslu amacının Ayla'nın rekorunu kırmak olduğunu açıkladı. Müslüm açılışı 600 bin 141 kişi ile yaparken Ayla filmi ilk üç günde 312 bin 135 kişi tarafından izlenmişti. 39 hafta vizyonda kalan Ayla 5 milyon 588 bin TL hasılat yapmıştı. Müslüm filminin açılış rakamı (İlk üç gün) 600 bin 141 kişi olarak açıklandı. Film bu rakamla tüm zamanların en iyi açılış rekorunu kıramasa da listenin 21. sırasınayerleşti.

Filmde başrolü oynayan Esen kendi sesinde 11 şarkı seslendirirken, Müslüm Gürses'in kendi sesinden bir parçasına yer verilmedi. Ancak usta sanatçının kendisine iki sahnede yer verildi. Esen'in seslendirdiği 11 şarkı albüm olarak dinleyiciyle de buluşacak.