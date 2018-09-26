Müslüm filminden yeni fragman

Fragmanda, sanatçıyı canlandıran Timuçin Esen’in sesinden, hafızalarda yer eden “İtirazım Var” şarkısını yeni görüntüler eşliğinde dinliyoruz. Önce sadece ezilenlerin, dışlanmışların sesiyken zamanla benzersiz ses rengi ve farklı yorumuyla her kesimden dinleyiciyi şarkılarında buluşturmayı başaran efsanevi sanatçı Müslüm Gürses’in hayatını beyazperdeye taşıyan MÜSLÜM filminin yeni fragmanı yayınlandı.

Timuçin Esen’in Sesinden “İtirazım Var”

Müslüm Gürses’in çok sevilen şarkıları arasında yer alan “İtirazım Var” ile hazırlanan bu özel görüntülerde parçayı Timuçin Esen seslendirdi.

Yönetmenliğini Can Ulkay ve Ketche’nin üstlendiği, 26 Ekim’de vizyona girecek filmin müziklerinde Ender Akay ve Sunay Özgür imzası buluyor. Müslüm Gürses’in çocukluk arkadaşı, tüm yaşamı ve müzik kariyeri boyunca her zaman yanında olan, can dostu, ünlü müzisyen Burhan Bayar ise filmin Genel Müzik Direktörü… Görüntü Yönetmeni Martin Szecsanov, Kostüm Tasarımı Baran Uğurlu, Kurgu ise Mustafa Presheva’ya ait...

Filmin dev oyuncu kadrosunda ise; Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Şahin Kendirci,Turgut Tunçalp, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil, Caner Kurtaran, Goncagül Sunar, Aleyna Özgeçen yer alıyor.