Müslüm filmine ilk eleştiri Muhterem Nur’dan geldi

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı, bir dönem Türk sinemasının ve sahnelerin yıldızı olan sanatçı Muhterem Nur 'Müslüm' filmi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Muhterem Nur: "Müslüm'ün burnunu biraz büyük yapmışlar" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Plak Ve Ben’in söyleşisine katılan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, hayatını ve Müslüm Gürses ile olan yıllarını kaleme aldığı “Muhterem Nur-Ömrümce Ağladım” kitabını ve Müslüm Gürses’in plaklarını sevenleri için imzaladı. Nur, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını le alan ve önümüzdeki aylarda gösterime girecek olan 'Müslüm' filmi ile ilgili de değerlendirmeler yaptı.

Muhterem Nur, “Evet çok güzel oynamış. Ufak tefek hatalar var. Burnunu biraz büyük yapmışlar. O kadar büyük burunlu değildi. Normal bir burnu vardı. Burnunun üzerinde hafif bir kavis vardı, araba kazasından sonra öyle oldu. Çok abartılı yapmışlar, onu da düzeltiyorlar” açıklamasında bulundu. Filmi çok beğendiğini söylemeden geçmeyen Nur, “Müslüm ile olan hayatımıza benziyor. Aynen uygulanmış, başarılı bir oyun oynamış. Bu kadarını ummuyordum, çok güzel olmuş. Çok güzel bir film oldu. Oyuncular da çok güçlü. İzledim, inşallah hayırlı olsun” dedi.