Müslüm filmini kaç kişi izledi?

‘Baba’ lakaplı sanatçı Müslüm Gürses’in hayatını konu alan 'Müslüm', ilk 3 günde 600 binden fazla izlendi. Mart 2013 tarihinde hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses’in yaşamını anlatan ‘Müslüm’ filmi, 26 Ekim’de seyircisiyle buluştu.

Başrollerini Timuçin Esen ve Şahin Kendirci'nin paylaştığı, “Müslüm” film ilk üç günde 600.141 seyirci tarafından izlendi. Şahin Kendirci, filmdeki ağlama sahneleri için 'Hayatta çok kayıplar verdim, filmdeki ağlama sahnelerinde onları düşünerek gerçekten ağladım' demişti.

Müslüm filminin başrolü Timuçin Esen, "Bu yola çıkarken her şeyi göze aldım. Elimden geldiği kadar Müslüm Baba’nın yaptığı gibi hissederek söylemeye, anlatmaya çalıştım. Onun en önemli özelliklerinden biri o. Şarkıyı kaydettikten sonra ‘anlatabildik mi’ dermiş. Benim için çıkış noktası oydu. Zor bir şeydi" ifadelerini kullanmıştı.