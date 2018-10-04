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4 Ekim 2018 15:03

Müslüm filminin afişi yayınlandı

Müziğin efsane ismi Müslüm Gürses’in hayatını güçlü prodüksiyon, etkileyici bir sinematografiyle beyazperdeye aktaran Müslüm filminin afişi yayınlandı.


Sanatçının çocukluğundan itibaren izleyiciyi zaman yolculuğuna çıkartan filmde olduğu gibi afiş de retro tarzıyla geçmişten günümüze bir pencere açıyor. Bu özel afiş Macaristan’da, Green Room ajansı tarafından tasarlandı.


Vizyona girmesine günler kala MÜSLÜM filmiyle ilgili çalışmalar hızla sürüyor. Can Ulkay ve Ketche’nin yönettiği, sanatçının acılarla olduğu kadar büyük başarılarla da taçlanmış hayatını Hakan Günday ve Gürhan Özçifçi’nin kaleme aldığı filmin afişi yayınlandı. Macar, Green Room ajansı tarafından tasarlanan afiş, retro tarzıyla dikkat çekiyor ve geçmişi bugünle harmanlıyor.



Bu özel afiş; Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğini, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişileri, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’u, Müslüm Baba fanlarını ve şarkılarında kendisinden izler bulan her yaştan dinleyicilerini merkeze alıyor.


26 Ekim Cuma günü tüm Türkiye’de vizyona girecek filmde Timuçin Esen Müslüm Gürses’i, Zerrin Tekindor ise Muhterem Nur’u canlandırıyor. CGV Mars’ın dağıtımını üstlendiği filmin güçlü oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Erkan Avcı, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil, Goncagül Sunar, Altan Erkekli, Şahin Kendirci bulunuyor.


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