Müslüm filminin senaristleri konuştu

Başlı başına bir roman olarak basılma gücüne sahip senaryoda, Müslüm Baba’nın insanı derinden sarsarak şaşırtan hayatı flashback’lerle çok katmanlı olarak işleniyor. Yazım aşamasının kendileri için bir keşif süreci olduğunu anlatan Günday ve Özçiftçi, senaryoya katkılarından dolayı Muhterem Nur’a teşekkür ediyor.

Müziğiyle, önce belirli bir kitleyi, sonra da tüm Türkiye’yi peşinden sürükleyen Müslüm Gürses’in hayatı Dijital Sanatlar/ICNN tarafından sinemaya uyarlanırken, usta sanatçının 59 yıl süren yaşamı, edebiyatımızın önemli isimlerinden Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi tarafından senaryolaştırıldı.

Hayatına yön veren daima müzik olsa da, efsanevi sanatçı Müslüm Gürses’in tüm yaşamı sonsuz acı ve sevginin iç içe geçtiği, bazen birinin bazen öbürünün galip geldiği ama hep müzikle var olan bir arayış hikayesi. Bu yaşamı derinlikli olarak senaryoya taşıyan Günday ve Özçiftçi yazım aşamasını anlattılar.

“Teklif gelince derhal bu yola kendimi attım” diyen Hakan Günday, “Çünkü bu hem ciddi bir sorumluluk hem de çok büyük bir ismi tanımak için olağanüstü bir fırsattı benim için. Bir sanatçının hayatını anlatmaktı söz konusu olan. Kendi sesini, kendi kültürünü var etmiş çok büyük bir sanatçı. Bu bir keşif süreciydi aynı zamanda. Bir insanı tanımak, hayatla nasıl başa çıktığını ve mücadele ettiğini görmek ilham vericiydi. Muhterem Nur’un katkılarıyla öğrenme ve ilham alma süreci” dedi.

“Müslüm Gürses’i ve yaşadıklarını biliyorduk ama doğru anlatabilmek için Müslüm Baba nasıl bir karakterdir sorusunun cevabı üzerine çok düşündük, kafa yorduk” diyen Gürhan Özçiftçi; “Sanatçının güçlü yönlerini, savaşını ortaya koyduk. Müslüm Gürses’i herkes tanıyor ama bu filmi izleyince Müslüm Baba’yı hiç tanımadıklarını anlayacaklar. Muhterem Nur’a bu yolu bize açtığı ve bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz” dedi.

26 Ekim’de vizyona girecek MÜSLÜM’de, Ketche ve Can Ulkay yönetmen koltuğunda…