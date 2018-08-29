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Sinema>  Sinema Haberleri
29 Ağustos 2018 08:49

Müslüm Gürses’in akıl hocası Erkan Can

Usta oyuncu Erkan Can, Müslüm filminde Müslüm Gürses’e çocukluk döneminde akıl hocalığı yapan Limoncu Ali rolünde.


Çocuk yaşta, tesadüfen girdiği Adana Halkevi’nde bağlama ustası Limoncu Ali’yle tanışan Müslüm Gürses, kendisinden hem müzik bilgisi hem de ileriki yaşlarında sıkça hatırlayacağı çok önemli hayat dersleri alır. Bir öğretmen olmasının ötesinde çocuk Müslüm’e bir nevi babalık da yapan Limoncu Ali’yi sinemamızın usta oyuncularından Erkan Can canlandırıyor.


Ketche ve Can Ulkay’ın yönetmenliğini yaptığı, Timuçin Esen’in Müslüm Gürses, Zerrin Tekindor’un Muhterem Nur’u oynadığı filmde sanatçının Limoncu Ali’yle tanışıp bağlama çalmayı öğrendiği yaşlarına Şahin Kendirci hayat veriyor. Ödüllü Kurgu Yönetmeni Mustafa Presheva tarafından montajı devam eden film, 26 Ekim’de büyük küçük herkesi salonlara çekmeye hazırlanıyor.


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