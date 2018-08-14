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14 Ağustos 2018 13:59

Müslüm Gürses’in çocukluğu O’na emanet

Katıldığı ses yarışmasında tüm rakiplerini geride bırakarak küçük yaşında birinci olan ve dikkatleri üzerine toplayan Şahin Kendirci, MÜSLÜM filminde Müslüm Gürses’in çocukluğunu canlandırıyor.


Genç müzisyen Şahin Kendirci, 11 yaşında ses yarışmasına katıldığında hayatının akışının değişeceğinden haberi yoktu. Önce yarışmada birinci geldi ardından yaşarken olduğu gibi ölümünden sonra da milyonları etkilemeyi sürdüren Müslüm Gürses’in hayatını anlatan MÜSLÜM filminde sanatçının çocukluğu rolü kendisine emanet edildi.



Ses renginin güzelliğiyle birlikte Müslüm Gürses’e benzerliğiyle de dikkat çeken Kendirci, oyunculuk yeteneğiyle de filmin yönetmenleri Ketche ve Can Ulkay’dan tam not aldı, usta oyuncularla beraber hafızalarda iz bırakacak bir performans sergiledi.


Müslüm Gürses gibi Urfa’da doğan, Adana’da büyüyen Şahin Kendirci, filmde zoru başararak efsanevi sanatçı Müslüm Gürses’in bazen mutlu ama çoğunlukla acılarla geçen çocukluğuna hayat verdi.


Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor’un başrolleri üstlendiği, Ayça Bingöl, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Erkan Can, Güven Kıraç, Goncagül Sunar, Erkan Kolçak Köstendil, Altan Erkekli gibi yıldız oyuncuları bir araya getiren MÜSLÜM, 26 Ekim’de sinemalarda.


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