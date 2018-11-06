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Sinema>  Sinema Haberleri
6 Kasım 2018 16:17

Müslüm için sinemaya koştular

Müslüm filmi vizyona girdiği ilk 10 günde iki milyon 165 bin kişi tarafından izlendi.


Yönetmenliğini Can Ulkay ile "Ketche" ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği "Müslüm" filmi, ilk 10 günde iki milyon 165 bin kişi tarafından izlendi. “Baba” lakaplı sanatçı Müslüm Gürses’in hayat hikayesinin konu olduğu film Box Office Türkiye’den gelen bilgilere göre ilk üç günde 600 bin 141 kişi tarafından izlenmişti. Filmin elde ettiği hasılat ise 29 milyon 647 bin lira oldu.


Senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi'nin kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu ise Mustafa Presheva yaptı. Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci'nin oyunculuğuyla dikkati çektiği yapımda, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran rol aldı.


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