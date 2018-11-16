Müslüm tarihe geçti

‘Baba’ lakaplı sanatçı Müslüm Gürses’in trajik hayat hikayesini konu alan Müslüm filmi bir rekora daha imza attı. 3 haftada 3 buçuk milyon seyirci barajını aşmak üzere olan Müslüm filmi, Türkiye'de tüm zamanların en çok izlenenler listesinde 21 sıra birden yükselerek 42'ncilikten 21. sıraya geldi. İşte Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmleri...
25.Vizontele Tuuba/ 2.894.802
24. Vizontele / 3.308.120
23.Recep İvedik / 3 3.326.084
22. Eyyvah Eyvah 3 / 3.414.212
21. Müslüm / 3.423.161
20. New York'ta Beş Minare / 3.474.495
19.Dağ 2 / 3.600.000
18.A.R.O.G / 3.707.086
17.Mucize / 3.737.605
16.Babam ve Oğlum / 3.839.883
15.CM101MMXI Fundamentals / 3.842.535
14.Eyyvah Eyvah / 2 3.947.988
13.G.O.R.A. / 4.001.711
12.Ailecek Şaşkınız / 4.034.858
11. Kurtlar Vadisi: Irak / 4.256.567
10.Recep İvedik / 4.301.693
9.Recep İvedik 2 /4.333.144
8.Arif v 216 / 4.968.462
7. Aile Arasında /5.288.987
6.Ayla / 5.589.010
5. Düğün Dernek 2: Sünnet / 6.073.364
4. Fetih 1453 / 6.572.618
3. Düğün Dernek / 6.980.070
2 Recep İvedik 4/7.369.098
1. Recep İvedik 5 / 7.437.050