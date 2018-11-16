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Sinema>  Sinema Haberleri
16 Kasım 2018 10:20

Müslüm tarihe geçti

Vizyona girmesi heyecanla beklenen ve vizyona girdiği üçüncü hafta, 3 buçuk milyon izleyici sayısına yaklaşan Müslüm filmi sinema tarihine geçti.


‘Baba’ lakaplı sanatçı Müslüm Gürses’in trajik hayat hikayesini konu alan Müslüm filmi bir rekora daha imza attı. 3 haftada 3 buçuk milyon seyirci barajını aşmak üzere olan Müslüm filmi, Türkiye'de tüm zamanların en çok izlenenler listesinde 21 sıra birden yükselerek 42'ncilikten 21. sıraya geldi. İşte Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmleri...


25.Vizontele Tuuba/ 2.894.802


24. Vizontele / 3.308.120


23.Recep İvedik / 3 3.326.084


22. Eyyvah Eyvah 3 / 3.414.212


21. Müslüm / 3.423.161




20. New York'ta Beş Minare / 3.474.495


19.Dağ 2 / 3.600.000


18.A.R.O.G / 3.707.086


17.Mucize / 3.737.605


16.Babam ve Oğlum / 3.839.883


15.CM101MMXI Fundamentals / 3.842.535


14.Eyyvah Eyvah / 2 3.947.988


13.G.O.R.A. / 4.001.711


12.Ailecek Şaşkınız / 4.034.858


11. Kurtlar Vadisi: Irak / 4.256.567


10.Recep İvedik / 4.301.693


9.Recep İvedik 2 /4.333.144


8.Arif v 216 / 4.968.462



7. Aile Arasında /5.288.987




6.Ayla / 5.589.010



5. Düğün Dernek 2: Sünnet / 6.073.364


4. Fetih 1453 / 6.572.618



3. Düğün Dernek / 6.980.070



2 Recep İvedik 4/7.369.098


1. Recep İvedik 5 / 7.437.050



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