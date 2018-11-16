Müslüm tarihe geçti

‘Baba’ lakaplı sanatçı Müslüm Gürses’in trajik hayat hikayesini konu alan Müslüm filmi bir rekora daha imza attı. 3 haftada 3 buçuk milyon seyirci barajını aşmak üzere olan Müslüm filmi, Türkiye'de tüm zamanların en çok izlenenler listesinde 21 sıra birden yükselerek 42'ncilikten 21. sıraya geldi. İşte Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmleri...

25.Vizontele Tuuba/ 2.894.802

24. Vizontele / 3.308.120

23.Recep İvedik / 3 3.326.084

22. Eyyvah Eyvah 3 / 3.414.212

21. Müslüm / 3.423.161

20. New York'ta Beş Minare / 3.474.495

19.Dağ 2 / 3.600.000

18.A.R.O.G / 3.707.086

17.Mucize / 3.737.605

16.Babam ve Oğlum / 3.839.883

15.CM101MMXI Fundamentals / 3.842.535

14.Eyyvah Eyvah / 2 3.947.988

13.G.O.R.A. / 4.001.711

12.Ailecek Şaşkınız / 4.034.858

11. Kurtlar Vadisi: Irak / 4.256.567

10.Recep İvedik / 4.301.693

9.Recep İvedik 2 /4.333.144

8.Arif v 216 / 4.968.462

7. Aile Arasında /5.288.987

6.Ayla / 5.589.010

5. Düğün Dernek 2: Sünnet / 6.073.364

4. Fetih 1453 / 6.572.618

3. Düğün Dernek / 6.980.070

2 Recep İvedik 4/7.369.098

1. Recep İvedik 5 / 7.437.050