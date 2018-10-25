Müslüm’ün galasında duygusal anlar

Baba lakaplı Müslüm Gürses’in hayatını konu alan Müslüm filminin galası gerçekleşti. İzdiham yaşanan galada, başta Timuçin Esen olmak üzerefilmin oyuncularına ilgi büyüktü. Aylardır sır gibi saklanan Timuçin Esen’in Müslüm Gürses hali ilk kez izleyiciyle buluştu. 5 yıl önce kaybettiği hayat arkadaşının heykelini karşısında gören Muhterem Nur duygusal anlar yaşadı.

Yılın en fazla merak edilen, üzerinde en çok konuşulan filmi MÜSLÜM’ün galası, Uniq Hall İstanbul’da yapıldı. Sanat, cemiyet ve iş dünyasından geniş bir katılımın olduğu gecede izdiham yaşandı. Muhterem Nur, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl ve filmin tüm kadrosuyla birlikte Müslüm Gürses fanları da gecenin katılımcıları arasındaydı.

Türkiye’nin doğusundan batısına, genç yaşlı herkesin çok sevip saygı duyduğu, şarkıları dilden dile dolaşan efsanevi sanatçı MÜSLÜM GÜRSES’in acılar ve aşkla dolu ‘film gibi’ hayatı artık izleyicilere emanet edildi. Tüm zamanların gişe rekorlarını kırmaya hazırlanan, Can Ulkay ve Ketche’nin yönetmenliğinde çekilen filmin galasına ilgi büyüktü.

Efsaneye yakışır bir oyunculuk: Timuçin Esen

Filmde Müslüm Gürses’i canlandıran sinemamızın usta oyuncularından Timuçin Esen çekimler öncesi büyük bir özen ve dikkatle hazırlandığı bu önemli rol için günlerce, haftalarca Müslüm Gürses’in bütün görüntülerini, konser kayıtlarını, filmlerini izleyip, şarkılarını tekrar tekrar dinledi. Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen efsane olmaya devam eden Gürses’e yakışır bir oyunculuk sergileyen Esen, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.