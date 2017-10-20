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20 Ekim 2017 10:00

Mutluluk Zamanı'ndan ilk fragman

Film 10 Kasım'da vizyona girecek.

Elçin Sangu ve Barış Arduç'u beyazperdede bir araya getiren Mutluluk Zamanı filminden ilk fragman geldi.

Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer'in senaryosunu yazdığı, Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu Mutluluk Zamanı, kusursuz bir hayata sahip olan Mert ile heykeltıraş Ada'nın sürpriz bir şekilde yollarının kesişmesini konu alıyor.



Filmin konusu şöyle:
Kaybedenleri kazananlara çeviren, müşterilerini hayata karşı ayakları dimdik yere basan insanlara dönüştüren "mutluet.com.tr" şirketinin başındaki yakışıklı, zengin ve çapkın Mert'in hayatı dünyalar güzeli Ada'yı gördüğünde değişmeye çoktan başlamıştır bile.



Tüm hayatını; tam bir kaybeden olarak yaşayan abisi Cengiz'in mutlu olmasına adayan Ada, bir türlü güvenemediği Mert'e karşı içinde ilk kez yaşadığı aşk duygusuna engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz. Ne Cengiz'in çapkın arkadaşı Mert'in kız kardeşine aşık olduğundan" haberi vardır, ne de Ada'nın abisinin Mert'ten çapkınlık dersleri aldığından.

Sangu ve Arduç'a ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt'un eşlik ettiği Mutluluk Zamanı 10 Kasım'da vizyona girecek.
Yorumlar

  • steve carell in çılgın, aptal,aşk filmine benzettim fragmandan. gişede başarılar

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