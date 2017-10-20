Mutluluk Zamanı'ndan ilk fragman

Elçin Sangu ve Barış Arduç'u beyazperdede bir araya getiren Mutluluk Zamanı filminden ilk fragman geldi.



Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer'in senaryosunu yazdığı, Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu Mutluluk Zamanı, kusursuz bir hayata sahip olan Mert ile heykeltıraş Ada'nın sürpriz bir şekilde yollarının kesişmesini konu alıyor.









Filmin konusu şöyle: