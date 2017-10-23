Mutluluk Zamanı'nın afişi yayınlandı

Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer'in senaryosunu yazdığı, Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu Mutluluk Zamanı, kusursuz bir hayata sahip olan Mert ile heykeltıraş Ada'nın sürpriz bir şekilde yollarının kesişmesini konu alıyor.



Filmin konusu şöyle:

Tüm hayatını; tam bir kaybeden olarak yaşayan abisi Cengiz'in mutlu olmasına adayan Ada, bir türlü güvenemediği Mert'e karşı içinde ilk kez yaşadığı aşk duygusuna engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz. Ne Cengiz'in çapkın arkadaşı Mert'in kız kardeşine aşık olduğundan" haberi vardır, ne de Ada'nın abisinin Mert'ten çapkınlık dersleri aldığından.