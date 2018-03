Müttefik filmi ve Brad Pitt'in sevda kaderi

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin ortaya çıkan boşanma kararı, hemen hemen bütün dünyada şok etkisi yaratmıştır. Yıllardır insanlara örnek olan "Bradangelina" sonu tabi basit bir şekilde bitmedi. Sürpriz bir biçimde ayrılma kararı ile medyada beliren çift, bu haberin devamıyla da birçok soru işaretinde ve dedikoduyu üzerlerine çektiler. Brad Pitt yeni "aşkı" Marion Cotillard ile "Allied" (Müttefik) filminde rol alması, bu tartışmaların daha da alevlenmesine yol açtı. Nasıl açmasın, ikili filmde evleniyor. Bu kutsal ilişkinin arasına bir "cadı" gibi giren Cotillard, bazı kesimlerce gerçekten kötü kadın olarak karşılandı. Ancak Cotillard'ın, Brad Pitt ile yeşeren ilişkisindeki kader aslında bizim daha önce tanık olduğumuz Bradangelina ilişkisine hayli benziyor.Mr. and Mrs. Smith'in yıldızları Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin ilişkisi bu aksiyon filminde açığa çıktı. O filmde aynı kurum için çalışan ancak bu durumdan bihaber olan iki ajanın hikayesini anlatır. Robert Zemeckis’in yönetmenliğini yaptığı Allied ise iki farklı ülke adına çalışmasına rağmen aynı iş üzerindeki iki ajana odaklanmaktadır. Her iki filmde de ortak olan şey Brad Pitt ve birbirine aşık olan ajan çiftlerdir. Böylelikle Angelina Jolie ve Marion Cotillard'ın kaderleri bu noktada kesişiyor. Jolie'nin, Cotillard'dan birkaç ay büyük olmasının yanında aralarında hiçbir fark yok gibidir.Kendi ülkeleri adına tetikçilik yapan Kanada asıllı Amerikan Max Vatan (Brad Pitt) ile Fransız Marianne Beausejour’un (Marion Cotillard) 1942’deki bir görevleri sırasında yolları kesişmiştir. İkisi de Casablanca’daki Nazi elçisini öldürmek üzere görevlendirilmişlerdir. Tabi filmin o zamanlar Fransa’nın yönetimi altındaki Fas’ın Casablanca şehrinde geçmesi de ilginç bir ayrıntıyı ön plana çıkartıyor. Şehirle aynı ismi taşıyan 1942 yapımlı filmi izleyenler bu ironiyi fark edeceklerdir. İkilinin Casablanca macerası ile aşık olup aile kurmasını anlatan film, daha sonra bu ikili arasındaki gizemli ilişkiyi konu ediniyor. Çünkü Amerikan hükümeti, Max'in aklına "şeytanı" sokmuştur. Onun bir aile kurduğu kadının aslında bir Nazi ajanı olduğu iddia edilir. Max, uzunca vakitler geçirdiği çocuğunun annesi olan kadına mı güvenecektir yoksa bağlı olduğu devletine mi?Steven Right'in kaleminden çıkan bu eser yılın en iddialı yapımları arasındadır. 2002 yapımlı "Dirty Pretty Things" ile Oscar'da en iyi özgün senaryo ödülünü Sofia Coppola'nın Lost in Translation'una kaptırmıştı. Daha sonra Eastern Promise ve Locke gibi filmler başarılar yakalayan senarist zaten bir daha Oscar'da yarışma fırsatı bulamamıştır. Ancak kim bilir, belki bu yapıtı ile kendi kariyeri için bir ilki gerçekleştirecektir. Tabi senaristten bu kadar bahsetmişken Robert Zemeckis gibi ünlü bir yönetmeni de es geçemeyiz. Forrest Gump'tan Cast Away'a oradan geriye Back to the Future'ye uzanan geniş bir filmografiye sahip olan Zemeckis daha önce fazla deneyimli olmadığı bir türde eser vermiştir. Tabi onu, net bir türün yönetmeni diye adlandırmak yanlıştır ama yine de ondan böyle bir romantik aksiyonu izlemek heyecanlı olacaktır.İlginçtir ki filmde Marion Cotillard ve Brad Pitt’in canlandırdığı karakterlerin öpüşme sahneleri, Pitt ve Jolie çiftinin boşanma kararı açıklamasından sonra yayınlanmıştı. 9 Kasım’da, birçok filmin premierini yaptığı California Westwood’daki Fox Sinemaları’nda gösterime giren film, 23 Kasım’da Amerika’nın genelinde vizyonla buluştu. İngiltere, Avrupa ve Türkiye’de belirnen vizyon tarihi ise 25 Kasım’dı. Ancak ne yazık ki her sene gösterime çıkan onlarca yabancı filmde olduğu gibi bir ertelemeye gidildi. Sonuç olarak film, bir haftalık bir rötar ile 2 Aralık Cuma günü yerli seyirci ile buluşacak.Hem bütçe adına hem de oyuncuların konforu için çöl sahnelerinin stüdyolar içinde çekildiğini söyleyen, filmin görsel efekt yöneticisi Kevin Baillie üçüncü defa yönetmen Robert Zemeckis ile aynı seti paylaşıyor. Daha önce 2012 yapımı Flight’ta ve 2015 yapımı The Walk isimli filmde beraber çalışmışlardı. Hatta son dönemlerde ciddi biçimde artan görsel efekt ve 3D teknolojisini çok başarılı kullanan The Walk, bu alanlarda ödül dağıtan birçok kurumun 2015 ve 2016 yıllarındaki yarışmalarının vazgeçilmez adayı olmuştu. Baillie’nin ekibi ile uzun uğraşlar sonunda ortaya çıkarttığı efektler hem ciddi emeğin hem de uzun soluklu araştırmalarının bir meyvesidir. Onların bu işine karşılık bizim yapmamız gereken şey ise rahat sinema koltuklarımızda filmin keyfini çıkarmak.