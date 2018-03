Müzikal değil müzikli filmler

Müzik hayatımızın her anında bizimle. Her sokakta, her dükkanda veya araçlarımızda müziğe maruz kalabiliriz. Peki müzik ve sinema desek aklınızda ne canlanır? Müzikal filmler mi? Eğer öyleyse genellikle vodvil bozması bu filmleri bir kenara atıp başka bir alana yönelin. Bu listenin teması müzik temalı ya da bir başka adlandırma ile "müzikli filmler". Bu türün müzikallerden farkı ise bir şeyleri seyirciye anlatmak için durmadan şarkı söyleyen karakterlerin etrafta gezmemesi, evet bu bazen ciddi manada can sıkıcı olabiliyor. Müzikli filmler müziği, sinemanın görüntü gibi ses gibi veya kurgu gibi temel elementlerinden biri olarak kullanarak hikayelerini oluştururular. İşte şimdi de karşınızda o müzikli filmler.





Ray - 2004

Ray Charles gibi bir müzisyenin hayatının anlatıldığı bu filmin müzikten yoksun olması zaten düşünülemezdi. Modern müzik tarihine damgasını vurmuş bu ismin kardeşinin ölümü ile başlayan film, müzik üzerine yapılmış en iyi yapımlardan biri olarak kabul edilir. Hayatı çöküntüye giren Ray'in piyanoyu keşfetmesi adeta onu yeniden yaşama bağlamıştır. Gözlerini yitirişini bile piyano ile unutan bir müzisyenin insanlar tarafından nasıl karşılandığı hikayesini ya da başka bir açıklama ile "bir başarı hikayesini" izlemek istiyorsanız Ray Charles'in en iyi müzikleri ile bezeli bu filmi kaçırmamanız gerekiyor.





Inside Llewyn Davis - 2013

Llewyn Davis 1960'ların Amerika'sında New York'ta hayatını müziği ile kazanmaya çalışan birisidir. Müzik hem onun için geçim kaynağı hem de vazgeçilmez bir tutkudur. Film, bir folk müzik sanatçısı Dave Van Ronk'un hayatından esinlenen Joel Coen ve Ethan Coen kardeşlerin müzisyenin şarkıları ile bezenmiştir. Dışarıdan bakıldığında kimsenin "bir Coen filmi" diyemeyeceği yapım Coen hayranlarını ilk olarak pek memnun etmemişti. Onların ne kara komedisine ne de suç temalarının hissedilmediği film, Avrupa'nın en prestijli film festivallerinden biri olan Cannes Film Festivali'nde büyük ödülün de sahibi olmuştur.





This is Spinal Tap - 1983

Spinal Tap isimli müzik grubu, Heavy metal tarzının bir alt türü olan trash metal tarzı müzik yapmaktadır. Bu İngiliz müzik grubu 1980'lerin başında tekrardan toplanıp Amerika'ya turneye çıkmaya karar verirler. Turnenin organizatörü ise grubun bu yolculuğunun belgeselini çekmek için kolları sıvar. Ancak türlü türlü sebepler organizatörü ve grubu zor duruma sokmaktadır. Mockumentary diye adlandırılan kurmaca bir olayı gerçekmiş gibi anlatan "sahte belgesel" alanında "Rockumentary" gibi ilginç bir akımk başlatan film kendinden sonra birçok sahte rock belgesellerinin öncüsü oldu.





Whiplash - 2014

Whiplash, genç yönetmen Damiem Chazelle'nin 2013'te yaptığı aynı isimli kısa metrajlı filmin uzun metraj versiyonudur. Hem içeriği hem de biçimi itibariyle müziği, seyirciye buram buram hissettiren film, birçok kişiye uzun süre unutamayacağı deneyimler yaşatmıştır. Seyirci üzerindeki başarısını Oscar'da da gösteren film, kurgu ve ses miksajı dallarında ödül kazanmıştır. Genç bir çocuğun "baş belası" bir müzik öğretmeni ile yaşadığı son derece stresli ve gergin ilişki filmin de heyecanını ikiye katlamaktadır. Film sadece son dönemlerin "müzikli filmleri" içinde değil, tüm zamanların unutulmazları arasındaki yerini şimdiden edinmiştir. Yönetmenin gelecek yapımı olan müzikal türündeki "La La Land" ise kısa bir süre sonra seyircilerle buluşacaktır.





Control - 2007

Depeche Mode, U2, Nirvana ve Joy Division gibi grupların kliplerini çekerek sektöre giriş yapan yönetmen Anton Corbijn, ilk defa bir uzun metraj yapım ile karşımıza çıkıyor. Bu kliplerini çektiği gruplardan Joy Division'un solisti Ian Curtis'in hayatını konu alan film, sanatçının "toyluk" zamanlarından başlayarak neredeyse tüm biyografisini neredeyse iki saate sığdırmaya çalışır. Bir yandan da Curtis'in hayatındaki bunalımlarına eğilen film, müziği anlayışını bir kenara bıraksak bile, sırf dramatik sebeplerle izlenebilecek bir yapım haline geliyor.





I'm Not There. - 2007

Dünyanın birçok kesiminin hem müzisyenliği hem fikirleri ile takdir ettiği sanatçı Robert Allen Zimmerman veya sahne adıyla Bob Dylan'nın hayatının anlatıldığı film listenin öteki filmlerinden biraz daha farklı bir yere sahip. Çünkü Bob Dylan'nın hayatlarından kesitler anlatan filmde bu sanatçıyı 6 farklı oyuncu canlandırmıştır. Bunlar sırasıyla Marcus Carl Franklin, Ben Whishaw, Heath Ledger, Christian Bale, Richard Gere ve Cate Blanchett'dir. Evet yanlış okumuyorsunuz Cate Blanchette de Bob Dylan'ı canlandırmıştır. Hatta bu performansı ile birçok festivalden ödülle dönerken Oscar'da da En İyi Kadın Oyuncu Dalına aday olmuştur. Her oyuncu Bob Dylan'nın farklı bir dönemini canlandırırken dünyaca ünlü olan bu sanatçının bilinmeyen gizemli yönleri de seyirciye gösterilir.



