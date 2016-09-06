6 Eylül 2016 13:25 Mynet Sinema ve Tinq bir arada Türkiye’nin sinema platformu Mynet Sinema ve sosyal sinema uygulaması Tinq, birlikte kullanıcılarına sosyalleştirilmiş bir sinema deneyimi yaşatmak için bir araya geliyor.











Uzun yıllardır sinema dünyasından en güncel haberleri kullanıcılarıyla buluşturan Mynet Sinema ve kullanıcılarına filmler ve dizileri puanlayarak birbirleriyle etkileşime geçmeleri fırsatını sunan mobil uygulama Tinq, güçlü bir iş birliğine giriyor. Hem Mynet Sinema hem de Tinq, iki platforma arasında bir köprü kurarak kullanıcılarına daha soysal ve daha renkli bir film izleme deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Mynet Sinema, Tinq üzerinde oluşturulan profil üzerinden kendisiyle iletişime geçmek isteyen Tinq kullanıcılarıyla doğrudan iletişime geçip, öte yandan etkileşimli film listeleri ve Tinq’e özel içerikler oluşturacak. Tinq ise, Mynet Sinema’da yine Mynet Sinema platformuna özel içerikler sunmakla birlikte, kullanıcılarına Mynet Sinema aracılığıyla geniş kitlelere ismini duyurup Mynet Sinema’da yayınlanacak kişisel film listeleri oluşturma imkanı sunacak.

İki platformun bu iş birliğiyle birlikte sinemaseverler, hem web üzerinde hem de mobil uygulamalar üzerinde çok daha sosyal ve çok daha yenilikçi bir film izleme deneyimine erişecek. Tinq’in güncel ve sosyal yapısının yanı sıra, Mynet Sinema’nın deneyimi ve değişen içerik yapısı kullanıcıların sinemaya dair her şeye kolayca erişmesine, bununla birlikte de benzer film zevklerine sahip kişilerle etkileşime geçmesine ön ayak olacak.





Önümüzdeki günlerde ilk adımları atılacak olan bu iş birliği, film izlemekten keyif alan herkesi iki platformun bu etkileşimli yapısını keşfetmeye ve sinemanın birleştirici yönünü tanımaya davet ediyor.

TINQ HAKKINDA







Türkiye’nin ilk sosyal tavsiye platformu ve tematik sosyal ağ melezi TINQ, sinema tutkunlarını buluşturuyor. Türkiye’de geliştirilen mobil sosyal ağ TINQ, işte tam bu noktada devreye giriyor. Kullanıcıların alışkanlıklarına, beğenilerine ve tüketim zevklerine uygun özel tavsiyeler geliştiriyor. TINQ aynı zamanda, aynı beğenilere sahip kullanıcıları buluşturuyor ve birbirleriyle sosyalleşebilmelerine olanak sağlıyor. 1 yıl süren beta yayının ardından 1 Temmuz 2016’da kullanıcılarla buluşan TINQ’in veri tabanında 1.5 milyonun üzerinde film ve dizi bulunuyor. 1.7 milyonun üzerinde film ve dizi oylamasının gerçekleştiği TINQ’te günlük 26 bin aktif kullanıcı bulunuyor. TINQ’te sinema tutkunları, günlük ortalama 25 bin oylama ve yorum gerçekleştiriyor.