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Sinema>  Sinema Haberleri
16 Ocak 2017 13:58

Mynet Sinema'dan Netflix üyeliği kazanmak ister misiniz?

6 aylık Netflix üyeliği kazanmak için tek yapmanız gereken, yarışmamıza katılmak.

Mynet Sinema iki kişiye altı ay geçerli ücretsiz Netflix üyeliği armağan ediyor.


Kazanmak için yapmanız gereken tek şey yarışmamıza katılmak.
Facebook sayfamızda gerçekleştirdiğimiz yarışmaya katılmak için BURAYA TIKLAYIN.




YARIŞMA KURALLARI:
* Yarışmanın kazananları Mynet Sinema jürisi tarafından belirlenecek. En yaratıcı cevabı veren kullanıcılar, ödüllerin sahibi olacak.
* Kazanan yarışmacılar, iletişim bilgilerini Mynet Sinema'ya Facebook üzerinden mesaj yoluyla iletmekle yükümlüdür.
* Yarışma 16.01.2017 Pazartesi saat 14.10'da başlayıp 19.01.2017 Perşembe saat 12.30'da sona erecek ve kazanan kullanıcılar Mynet Sinema Facebook sayfası üzerinden duyurulacaktır.
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