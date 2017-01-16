Mynet Sinema'dan Netflix üyeliği kazanmak ister misiniz?

Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

* Yarışmanın kazananları Mynet Sinema jürisi tarafından belirlenecek. En yaratıcı cevabı veren kullanıcılar, ödüllerin sahibi olacak.

Kazanmak için yapmanız gereken tek şey yarışmamıza katılmak.

Mynet Sinema iki kişiye altı ay geçerli ücretsiz Netflix üyeliği armağan ediyor.

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.