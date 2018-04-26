Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
26 Nisan 2018 11:49

Nabıcaz be Kamil davası düştü!

Serdar Akar'a ait Yeni Sinemacılık şirketi, Karga Müzik Yapım Tekstil şirketine açtığı davayı kaybetti.


Serdar Akar imzalı kült film “Gemide” nin başrol oyuncusu Erkan Can’ın rol aldığı bir sahnede söylediği ”Nabıcaz be Kamil” repliği, kısa sürede filmi izleyen herkesin diline dolanmıştı.


Bunun üzerine oyuncu Erkan Can’ın görüntüsü ile ”Nabıcaz be Kamil” repliği ticari amaçlı tişört ve kupalarda yerini aldı. İddiaya göre Karga Müzik Yapım Tekstil şirketi de mağazalarda bu tişört ve kupaları pazarladı. Eserin yasal haklarının kendisinde olduğunu iddia eden yapım şirketi Yeni Sinemacılık, izinsiz kullanım nedeniyle Karga Müzik Yapım Tekstil şirketini mahkemeye verdi. Davalı şirket ise pazarladığı ürünlerde filmin adını kullanmadığını belirterek davanın reddini istedi.


Mahkemede ürünlerde yer alan Erkan Can’ın da görüntüsünün kullanıldığı, ”Nabıcaz be Kamil” yazılı tasarımın bir "eser" olmadığını, ”Nabıcaz be Kamil” ifadesinin genelde Trakya bölgesinde kullanılan sıradan bir soru kalıbı olduğunu, ifadenin eser niteliği taşımadığı yönünde görüş açıkladı. Mahkemede, “Nabıcaz be” ibaresinin yanına bir isim eklenmesi, ibare üzerinde film sahibini hak sahibi yapmadığı gibi eser korumasından da faydalandırmaz. Nabıcaz be Kamil ibaresi ile devamındaki argo sözcüklerin belirli bir felsefesi ve izleyiciye verdiği mesaj yoktur. Bu nedenle davanın reddine karar verildi” şeklinde karar açıklandı.


E şimdi, nabıcaz be Kamil?


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Gemide
    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir