Nabıcaz be Kamil davası düştü!

Serdar Akar imzalı kült film “Gemide” nin başrol oyuncusu Erkan Can’ın rol aldığı bir sahnede söylediği ”Nabıcaz be Kamil” repliği, kısa sürede filmi izleyen herkesin diline dolanmıştı.

Bunun üzerine oyuncu Erkan Can’ın görüntüsü ile ”Nabıcaz be Kamil” repliği ticari amaçlı tişört ve kupalarda yerini aldı. İddiaya göre Karga Müzik Yapım Tekstil şirketi de mağazalarda bu tişört ve kupaları pazarladı. Eserin yasal haklarının kendisinde olduğunu iddia eden yapım şirketi Yeni Sinemacılık, izinsiz kullanım nedeniyle Karga Müzik Yapım Tekstil şirketini mahkemeye verdi. Davalı şirket ise pazarladığı ürünlerde filmin adını kullanmadığını belirterek davanın reddini istedi.

Mahkemede ürünlerde yer alan Erkan Can’ın da görüntüsünün kullanıldığı, ”Nabıcaz be Kamil” yazılı tasarımın bir "eser" olmadığını, ”Nabıcaz be Kamil” ifadesinin genelde Trakya bölgesinde kullanılan sıradan bir soru kalıbı olduğunu, ifadenin eser niteliği taşımadığı yönünde görüş açıkladı. Mahkemede, “Nabıcaz be” ibaresinin yanına bir isim eklenmesi, ibare üzerinde film sahibini hak sahibi yapmadığı gibi eser korumasından da faydalandırmaz. Nabıcaz be Kamil ibaresi ile devamındaki argo sözcüklerin belirli bir felsefesi ve izleyiciye verdiği mesaj yoktur. Bu nedenle davanın reddine karar verildi” şeklinde karar açıklandı.

E şimdi, nabıcaz be Kamil?