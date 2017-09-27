'Narcos' dizisi yayından kalkıyor mu?

'Narcos' dizisinin başrol oyuncularından Pedro Pascal, birkaç hafta önce Meksika'da öldürülen ekip arkadaşı Carlos Munoz Portal ve dizinin devamının çekilip çekilmeyeceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hayatı ve Cali Karteli'ni anlatan ‘Narcos’ dizisi güvenlik sorunlarıyla gündemde. Dizinin prodüksiyon ekibinden 37 yaşındaki Carlos Munoz Portal’ın birkaç hafta önce yeni sezon için yer keşfi yaparken arabasında ölü bulunmasının üzerine Escobar’ın erkek kardeşi Roberto De Jesus Escobar Gaviria, Netflix’i, "Eğer ailem 1 milyar dolar almazsa, bu küçük şovunuzu sonlandıracağım" sözlerle tehdit etti.

Sözcü'de yer alan habere göre; ülkede en fazla şiddet olayının yaşandığı kentlerden biri olan Temascalapa’nın kırsal bölgesinde defalarca ateş edilerek öldürülen Carlos Munoz Portal, 10 yıllık kariyerinde 'James Bond’un son filmi 'Spectre’nin yanı sıra 'Hızlı ve Öfkeli' ile 'Apocalypto’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda filmin çekileceği yerleri araştıran ekiplerde yer yer almıştı. Meksikalı yetkililerin, herhangi bir tanık bulamadıkları için soruşturmakta zorlandığı olayın ardından dizinin oyuncularını büyük korku sardı.Dizinin başrol oyuncularından Pedro Pascal, “Eğer güvenlik sağlanmazsa, çekimlere devam edemeyiz. Burada söz konusu olan hepimizin can güvenliği. Eğer devam etmemizi istiyorlarsa, güvenli bir yol bulmak zorundalar” dedi.'Narcos'da Meksika’daki Juarez uyuşturucu çetesini anlatacağı belirtilen dördüncü sezonun, güvenlik nedeniyle çekilip çekilmeyeceği henüz belli değil.