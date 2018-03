Netflix'in İkinci sezonunu yayınladığı ve ve geçen sene başlayan, ünlü uyuşturucu baronu Kolombiyalı Pablo Escobar'ın son yıllarını konu alan dizisi Narcos, birçok kesim tarafından sevilerek izleniyor. Gerek mekan gerek konu gerekse karakter bakımından her şeyiyle tam not alan dizideki replikler de ders niteliğinde. İşte son yılların izleyicisini sarsan dizisi Narcos'dan hayat dersi veren 9 replik ve çözümlemeleri







EMMY ÖDÜLLERİ'NDE FAVORİ KİM?





“Kolombiya ’da öğrendiğim tek bir şey var; iyi ve kötü izafi kavramlardır.”









Günümüze uyarladığımızda sadece Kolombiya değil genel olarak iyi ve kötü kavramlarının izafi yani eskiye karıştığının hepimiz farkındayızdır. Escobar'a göre artık insanları iyi ve kötü olarak değerlendirebileceğimiz çizgiler çoktan yok oldu. Zaten günümüzde de öyle değil mi? Artık bir insana mutlak iyi ya da mutlak kötü demek önyargıdan ibaret değil midir? Artık herkes ister istemez griye çoktan dönüştü bile.



“800 evin olabilir dostum fakat hiçbiri yuvan değil. Hayatının kalanı baştan başa bizden kaçıyor olacaksın. Ya Da biz seni yakalayana veya öldürene kadar.”









Pablo Escobar'ı en çok yaralayan sözlerden biri de kesinlikle bu oldu. Buralar biraz spoiler oalbilir ancak yuva hasretiyle yanıp tutuşan Escobar, hükümetle ters düşünce bir daha asla yuvasına kavuşamadı. Lüks içinde yaşasa bile o kadar çok yer değiştirdi ki artık hiçbir yer evi olamadı. Bu replikten hareketle aslında insanoğlunun yuva hasreti ve özleminin ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekiliyor.



"Kanun adamlarının eski bir sözü vardır: “Fena adamların her defasında şanslı olmaları gerekir. İyi adamlarınsa tek bir sefer şanslı olmaları yeterlidir.”









Fena adamlar, kötü adamlar ya da beceriksiz adamlar siz ne derseniz diyebilirsiniz. Fakat şu bir gerçek bazı insanların hayatta çok fazla şansı olmaz ve tek bir şans için uğraşıp dururlar. Ve o şans ayaklarına gelince en iyi şekilde değerlendirirler. Çünkü iyiler ve bu şansı bir daha yakalamayacaklarının farkında olurlar. Fena adamların ise hayaları pamuk ipliğine bağlıdır.Bu yüzden tek bir şansınızı değerlendirmek için iyi biri olmanız oldukça önemli.



"Sırtınızda hedef tahtası olduğu sürece rakiplerinizin cesareti artar"









Çok fazla derine dizi bizlere oldukça güzel bir ders veriyor. Eğer bir rekabet halindeyseniz, eğer düşmalarınız, rakipleriniz varsa hamlelerinizi açık şekilde yapıp açık hedef olmamamız gerektiği söyleniyor. Elbette dizide bir suçluyu yaklamak amaç ancak şu bir gerçek, hayatımızda seçimlerimizi yaparken fazla açık olmak bizi bir anda savunmasız kılabiliyor. Bu da bizi alt etmek isteyenler için fırsata dönüşebiliyor.



“Ben zengin bir adam değilim. Ben parası olan fakir bir adamım.”









Escobar'ın hayatımızda paranın her şeyi satın alamaycağını gösterdiği harika repliklerden bir tanesi daha. Para kazanmanın sadece güçle olabildiğini ya da gücü satın alabildiğini düşünen Escobar, aile ve birçok manevi değere paradan daha fazla önem verilmesi gerektiğini öğütlüyor. Bu öğüdü her ne kadar dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından birisi veriyorsa da bunun yüzde yüz yanlış olduğunu bizlere göstermiyor. Escobar'ın çocuklarını ısıtmak adına para yaktığı hikayesi de bu karakterinden yola çıkılarak anlatılmış. Elbette para kazanmak güzeldir ancak asıl zenginlik paradan daha önemlidir.



"Bizi yenmişti çünkü bizim yapmayacağımız şeyleri yapmaya hazırdı."









Bazen kazanmak adına bazı şeyleri yapmaya cesaretiniz olmalıdır diyor Escobar'ı ilk etapta yakalamayan yetkililer. Sebebi de belliydi. Escobar oyunu kuralına göre oynamıyor ve onların yapamadığı birçok şeyi yapıyordu. Eğer böyle biri karşınızda varsa yani kurallara aldırış etmeyen birisi onu yenmeniz biraz imkansız. Elbette kalkıp yasaları çiğneyin demiyoruz ancak hayatınızda var olan çizgileri aşmassanız her zaman rakiplerinizin gerisinde kalacağınızı da unutmayın.



"Cesur adamlar çabuk ölür."









Hayatta en iyi bilmemiz gereken şeylerden biri de bu belkide. Cesur adamlar her zaman kaybeder. Tamamen kalkıp köşenize pısın önermesi yanlıştır fakat dengeli bir korkaklık gururla yoğurulmuş mantıksız aptal bir cesaretten her zaman iyidir. Düşünülmeden yapılmış her hareketimiz bize kötü sonuclar kazandırabilir. Bazen korkaklık cesaretten daha iyidir.



"Korku insanı hayatta tutar."









Bu konuya Batman The Dark Knight Rises filminde oldukça iyi dğeinmişlerdi. Hiçbir şeyden korkmamak bizi en iyi insan yapar diye düşünüyoruz fakat yanılıyoruz. Çünkü bazen birileri ya da kendimiz için korkmamız gözlerimizi açar ve bizi mantıksız hatalara sürüklemek yerine olayı daha iyi gözden geçirme imkanları sunar.



"Şeytanı desteklersen, şeytan olursun."









Ve son olarak yine fazla derine girmeden repliğimizde her şey açık açık belli edilmiş aslında. Kötü birini desteklemen onun yaptığın kötülüklükler de senin de pay sahibini olmanı sağlar. Unutmayalım eğer cani bir diktatörü destekleyen bir halk varsa o halk en az diktatör kadar canidir.



SELİM GERÇEKER