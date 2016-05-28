Bir Nascar yarışı esnasında soygun yapmayı planlayan iki kardeşi anlatan Lucky Logan filmi için Channing Tatum ve yönetmen Steven Soderbergh ile anlaşılmıştı. Şimdi ise alınan son duyumlara göre film için iki aktör daha yolda.
Daniel Craig ve Katherine Heigl filme dahil olmak için imza atacaklar. Ne rol alacaklarına dair şu an elimizde hiçbir bilgi olmasa da filmin NASCAR'dan tam destek aldığına dair duyumlar var. Film, yaptığı lisans anlaşmaları ve buna benzer şeylerle aksiyon tutkunu sinemaseverlerinin yanına NASCAR'ın geniş takipçi kitlesine ulaşılacak gibi gözüküyor.
Peki Daniel Craig sonbaharda çekilmesi planlanan Lucky Logan filmine imza atarsa Bond filmleri ne olacak sorusu birçok kişinin aklından geçiyordur. Craig, verdiği bir röportajda Spectre'den sonra bir Bond filminde oynamak yerine bileklerini kesmeyi tercih edeceğini söylemişti. Bu açıklamalar bizi yeni bir Bond'a doğru götürecek gibi gözüküyor.
Lucky Logan Bond filminin çekim planlarıyla çakışmasa dahi Craig'in Purity dizisiyle anlaşması ve takvimi işi iyice sıkıntılı bir konuma sürüklüyor. Ve biliyoruz ki diziler aktörün zamanından oldukça fazla çalıyordur.
Bütün bunlara Bond için Jamie Bell ile görüşüldüğü haberleri de eklenince Craig'in Bond kariyerinin bittiği sonucuna varmamız çok da abartılı olmayacaktır. Belki de bu Bond serisi için de Craig için de daha iyi olacak. Jamie Bell sadece 30 yaşında ve Bond için genç ve taze bir yüz. Craig ise Lucky Logan ve Purity gibi yapımlarda farklı rollerde daha fazla karşımıza çıkacak.
AHMET TOĞAÇ
28 Mayıs 2016 22:28
Nascar'a girdi Bond'u bıraktı
Daniel Craig'i kadrosuna katan Lucky Logan filmi iki oyuncu ile daha anlaştı.
Bir Nascar yarışı esnasında soygun yapmayı planlayan iki kardeşi anlatan Lucky Logan filmi için Channing Tatum ve yönetmen Steven Soderbergh ile anlaşılmıştı. Şimdi ise alınan son duyumlara göre film için iki aktör daha yolda.
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