Nasıl çekildiğine inanamayacaksınız

Şimdilerde sinemada insanları hayrete düşüren binlerce sahne görüyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki, bunların çoğu "bilgisayar oyunu". Aslında o adam uçmuyor, aslında o bina yerle bir olmuyor ve daha nice "aslındalar". Ancak sinema sadece bu yapay efektlerden ibaret değil. 1900'lerin başından bugünlere gerçekten büyük sahneler çeken yönetmenler de var. İşte size o filmlerin derlenmiş büyük sahneleri.





D.W. Griffith - Intolerance (1916)

Sinemanın babası D.W. Griffith'in setine, 1910'lara döndüğümüzde bugünkü filmlerin çekilmesini efekt açısından mümkün kılan kolaylıklar (CGI teknolojisi) yoktu. Var olan bir şeyi ya çekerdiniz veyahut çekemezdiniz. Her şey bu kadar basitken bir yandan da bu kadar zordu. Ancak sinemanın babası, Intolerance (Hoşgörüsüzlük) için Babil İmparatorluğu'nun bir "kısmını" çekmek zorundaydı. İşte bu sebeple devasa Büyük Babil Duvarını set için inşa ettirdi. Toplamda 2,5 Milyon dolara mal olan filmde sadece bu çekim 200 bin dolara mal oldu. Los Angeles itfaiyesi bu yapının yangın riski taşıdığını ve yıkılması gerektiğini söylediğinde Griffith'in parası kalmamıştı. Bu yıkımı karşılayamaması sebebiyle bu yapı bir süre daha kaldı. 4 yıl kadar.





Stanley Kubrick - 2001: A Space Odyssey (1968)

Söz konusu Kubrick olduğunda çekimler konusunda başka bir yönetmenin takıntılı davranışları oldukça normal karşılanabilir. Mükemmelliyetçiliği sebebiyle yönetmen koltuğunda oturduğu bütün filmlerde çekimlerin kalitesi sinemaseverleri her daim kendine hayran bırakmıştır. Barry Lyndon'dan Full Metal Jacket'a kadar bütün filmlerinde incelikle çalışan usta yönetmen 1968 yılında sinemaseverlerle buluşan 2001: A Space Odyssey filmi için oldukça iddialı ve şaşırtıcı bir şey yapmıştı. Kubrick filmdeki bir sahneyi çekmek için lunapark teknolojisine ihtiyaç duyuyordu. Evet duyunca ilginç gelebilir ancak bu teknoloji oldukça işe yarayacaktı. Bir sahnede Keir Dullea hiç bitmeyen bir parkurda "yerçekimli" bir şekilde koşu yapacaktı. Kubrick bir dönme dolabın içerisine set inşa etti. Ne kadara mı mal oldu? Tam tamına 750 bin dolar. Sahne oldukça başarılı olmuştu. Kubrick dehasıyla yine tebriği hak ediyordu.





Akira Kurosawa - Throne Of Blood (1957)

Akira Kurosawa dendiğinde sinemaseverlerin aklına unutulması pek de mümkün olmayan birçok ölüm sahneleri gelebilir. Ancak bunun gerek çekimleri gerek izleyiciyle buluştuğu haliyle efsane olanı Kurosawa'nın Macbeth uyarlaması Throne of Blood filminde Washizu'nun ölüm sahnesiydi. Washizu'yu öldürmeye çalışırken kamerada o oklardan kaçıyor gibi gözüküyordu. Aslında kaçıyordu diyebiliriz. Ortada bir kamera hilesi falan yoktu Kurosawa profesyonel okçularla bir koreografi oluşturmuştu. Onlar da gerçek okları planlanan yere atıyorlardı. Dualar okçulardan birinin "dalgın" olmaması üzerine kuruluydu. Toshiro Mifune'nin yüzündeki korku büyük ihtimalle rol değildi.





Alexander Sokurov - Russian Ark (2002)

Sinema tarihinde daha evvel tek plan çekim yapılmıştı. Bunun en bilindik ve muhteşem örneklerinden biri usta yönetmen Hitchcock'un Rope filmiydi. Russian Ark'ın yönetmeni Alexander Sokurov da 96 dakikalık tek bir çekim yapmıştı. Ancak bu diğer görece kolay ve küçük tek mekan çekimlerinde oldukça farklı ve iddialı bir işti. Çekim devasa Kışlık Sarayı'nda gerçekleşti. Bu 96 dakikalık tek plan çekimini gerçekleştirmek için bütün cast ve kamera arkası tüm planı 96 dakika boyunca harfiyen uygulamalıydı. 33 ayrı odaya sahip sarayda 2000 fazla oyuncu ile gerçekleştirilen bu çekim başarıyla tamamlandı.Bize düşense olanlara hayran bir şekilde hayret etmekti.





Ron Howard - Apollo 13 (1995)

Sıfır yerçekiminde normal bir şekilde durmak bile insan zihni ve bedeni için oldukça ilginç ve zorbir tecrübeyken bu şekilde çekim yapmak ayrı bir meziyet gerektirir. Fark ettiğinizüzere bulistede bahsi geçenbütün yönetmenler, yaptıkları işi en iyi şekilde yapabilmek için birçoğumuzu "yok artık" deyip imkansız sayacağı bir çok şeyi mümkün kılaninsanlar. Apollo 13'ün yönetmeni Ron Howard da bunlardan biri.Apollo 13'te dünyada bir uzay ortamı yaratılması gerekiyordu. Açıkçası bunun için pek de fazla vakit yoktu.İşte bu sebeple Ron Howard oyuncularını Boeing KC-135'e kısa birgeziye gönderdi. Ki bu uçak sıradan bir uçak değildi. İçindekiler için yaptığı manevralarla yerçekiminin sıfır olduğu bir ortam yaratan buuçağın içine kamerayı yerleştirdi. Ve işte karşınızda sıfır yerçekimli bir sahne.





Christopher Nolan - Interstellar (2014)

Eğer Christopher Nolan'sanız istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Çünkü piyasadaki en meşhur ve işine güvenilir yönetmensinizdir. İstediğiniz aktörlerle çalışabilir, istediğiniz seti kurabilir kısaca istediğiniz her şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Ve insanların, bu istediğiniz her şeyin sonucunda ortaya çıkanşeylerden memnun kalacağına emin olabilirsiniz . Nolar bir jet uçağının burnuna IMAX kamera monte ettive böyle bir çekim yaptı. Başka söze ne hacet.





George Miller - Mad Max: Fury Road (2015)

Geçtiğimiz sene vizyona çıkan Mad Max, serinin dördüncü filmi özelliğine sahip. İlk defa Mel Gibson'suz bir Mad Max izleyecek olmamız birçok hayranı isteksiz bir biçimde sinema salonlarına götürtmüştü ama filmin 10. dakikasından sonra herkesin Tom Hardy'ye hayran olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim şimdi de Mad Max'teki"muhteşem" çekimlere. Filmde gördüğünüz neredeyse her şey gerçekten sette de oldu. Uçan adamlar, devrilen araçlar, patlamalar... Evet hatta savaş arabasının önüne bağlanmış "kan torbası Max" bile. Bunca gerçek çekime rağmen filmin inanılmaz başarılı bir post-prodüksiyon evresi olduğunu da göz ardıetmemek lazım. Artık sinemada her şey sette bitmiyor. George Miller'ın 70'lerin sonundan bugünlere gelişi pek kolay olmamıştır ancak Oscar'da filmin, teknik dallarda aldığı ödüller bu gelişimin net bir göstergesidir.







AHMET TOĞAÇ