10 Haziran 2018 10:14 Natalie Portman evli bir astronot oluyor! Natalie Portman’ın başrolünü üstlendiği drama ve bilim kurgu filmi Pale Blue Dot oyuncu kadrosunu genişletiyor



Pale Blue Dot yani Soluk Mavi Nokta tabiri, Dünya gezegeninin rekor uzaklıktan çekilen bir fotoğrafını anlatır. Fotoğraf, dünyayı uzayın sonsuzluğu içinde tek başına gösterir.

Film, bir görev sonrası dünyaya dönen ve bir meslektaşıyla ilişkiye başlayan evli bir astronotu konu alıyor. Drama ve bilim kurgu türündeki film, uzayda uzun süre vakit geçiren astronotların eve döndükten sonra gerçeklik algılarını kaybetmesi teorisini konu alıyor.

Filmdeki olaylar ise gerçek bir astronot aşk üçgeni hikayesinden esinleniyor. 2007 yılında sefer uzmanı Lisa Nowak, astronot William Oefelein ile ilişkisi olan Amerikan Hava Kuvvetleri’nde görevli Colleen Shipman’ı kaçırma teşebbüsünde bulunduğu için tutuklanmıştı. Nowak 2009 yılında itiraf pazarlığı yaptı ve 2010 yılında ABD Donanması’ndan atıldı.

Natalie Portman’ın başrolünü üstlendiği drama ve bilim kurgu filmi “Pale Blue Dot” oyuncu kadrosunu genişletiyor. Dan Stevens Natalie Portman'ın canlandıracağı karakterin kocası rolünde karşımıza çıkarken Ellen Burstyn ise onun büyükannesine can verecek. Filmde ayrıca Jon Hamm ve Zazie Beetz de yer alıyor

“Fargo” ve “Legion” dizilerinin yaratıcısı yönetmen ve senarist Noah Hawley filmin yönetmen koltuğunda yer alırken senaryo ise Brian C. Brown ve Elliott DiGuiseppi ikilisinin kaleminden çıkmakta.