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Sinema>  Sinema Haberleri
19 Ağustos 2016 16:36

Natalie Portman Marvel'i bitirdi

Thor serisinde başarılı bir performans yakalayan Natalie Portman, Marvel ile ilişkisini bitirmiş gibi görünüyor.

Natalie Portman, Thor filmlerine ya da Marvel Sinematik Evreni'ne geri dönmek istemediğini açıkladı. Astrofizikçi Jane Foster'ı Chris Hemsworth ile başrolleri paylaştığı Thor filmlerinde canlandıran Portman, Wall Street Journal'a verdiği röportajda, Marvel filmlerinde bir daha yer almayı planlamadığını açıkladı.

"Şimdilik öyle görünüyor ki tamamım, belki bir gün Avengers 7 ya da başka bir yapım için geri dönüş olabilir; bilemiyorum. Ama şimdilik bildiğim tek şey, kafamda bitirdiğim ve Marvel'ın bir parçası olmaktan mutluluk duyduğum," diyor Natalie Portman verdiği röportajda.



Marvel, Portman'ın verdiği röportajla ilgili yorum yapmayı reddetti. Ancak başarılı oyuncunun yaptığı vurgular, pek de sürpriz olarak karşılanmadı. Marvel Studios Yöneticisi Kevin Feige, daha önce Portman'ın gelecek sene vizyona girecek olan üçüncü film Thor: Ragnarok'ta rol almayacağını açıklamışyı. Bu kararı destekleyen "birçok neden olduğunu söyleyen Feige, bu nedenlerden bazılarının doğrudan filmin içinde yer aldığını belirtmişti.
2013 yılında vizyona giren Thor: The Dark World'den beri Jane Foster karakteri Marvel filmlerinde görünmüyordu, ancak 2015 tarihli AvengerS: Age of Ultron'da Foster'a atıf yapılmıştı.
Peki Natalie Portman bu sıralar ne yapıyor? Portman'ın yakın zamanda Jackie Kennedy'yi canlandırdığı bir biyografik film geçen Aralık ayından beri gündemde. Filmin ismi Jackie ve yönetmen Daren Aronofsky filmin yapımcılığını üstleniyor. Tek başına bu film bile büyük bir haberken, Planetarium isimli filmi tamamlandı, The Heyday of the Imensitive Bastards isimli filmi post prodüksiyonda ve daha birçok filmde adı geçiyor. Bunun dşında ilk yönetmenlik deneyimi olan A Tale Of Love and Darkness, ABD'de gösterime giriyor. Başarılı bir ilk yönetmenlik deneyimi ile birlikte başrolü de üstleniyor.
Thor Ragnarok'ta ise işler yolunda gidiyor gibi görünüyor. Tom Hiddleston, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Chris Hemsworth'ün çok daha eğlenceli bir şekilde Thor rolünü üstlendiğini belirtti. Thor Ragnarok'un şimdilik belirlenen gösterim tarihi 3 Ekim 2017. Film Türkiye'de de ABD'yle aynı anda gösterime girecek.
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