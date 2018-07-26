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Sinema>  Sinema Haberleri
26 Temmuz 2018 12:07

Natalie Portman uzaya çıkmaya hazır

Natalie Portman’lı Pale Blue Dot filminin setinden ilk kare yayımlandı.


V for Vendetta, Thor, Jackie ve Black Swan (Siyah Kuğu) gibi filmlerin Oscar ödüllü oyuncusu Natalie Portman’ın başrolünü üstlendiği bilim-kurgu draması Pale Blue Dot filminden ilk kare yayımlandı. Filmden ilk kareyi yıldız oyuncu Portman kendi Instagram hesabından paylaştı.


Film gerçek hayatta yaşanan 3 astronottun yaşadığı aşk üçgeni hikayesinden yola çıkarak uzayda uzun süre vakit geçiren astronotların eve döndükten sonra gerçeklik algılarını kaybetmesi teorisine dayanıyor.


Filmde Natalie Portman’a, 2 Altın Küre ödüllü karizmatik aktörJon Hamm, Zazie Beetz, Dan Stevens ve Oscar ödüllüEllen Burstyn gibi isimler rol alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda iseFargo ve Legion dizilerinin yaratıcısı Emmy ödüllü yönetmen ve senaristNoah Hawleyoturuyor. Pale Blue Dot filminin vizyon tarihi henüx belirsizliğini koruyor.


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