Natalie Portman'lı evrim macerasından heyecan verici video!

2014’te Ex Machina ile büyük beğeni toplayan yönetmen Alex Garland'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yeni fantastik aksiyon macera filminde, dünyanın değişim vakti geliyor ve doğa insanların ondan aldıklarına tepki veriyor. Hakkında hiçbir şey bilinmeyen bir bölgede başlayan yenilenme, giderek büyüyerek insanoğlunu tehdit etmeye başlıyor.

Gerçekleşen anormal faaliyetlerden dolayı hükümet tarafından gizlice karantinaya alınan gizemli “Area X” bölgesi, on yıllardır kıtanın geri kalanından ayrıdır. Doğa, insan uygarlığının son izlerini de bölgeden silmiş durumdadır. İlk keşif gezisi, bozulmamış, cennet gibi bir doğanın süregeldiğini rapor etmektedir. Bölgeye giden 2. keşif grubu toplu intiharla, 3. keşif grubu dost ateşiyle, en sonuncu olan 11. keşif grubu ise kendilerinin bir gölgesi olarak geri dönmüş ve kısa süre sonra kanserden ölmüştür. 12. keşif grubunu oluşturan bir biyolog, bir antropolog, bir psikolog ve bir araştırmacı, kendilerini nelerin beklediğini bilmeden bölgeye giriş yapar. Görevleri araziyi haritalamak, örnek toplamak ve bütün gözlemlerini raporlamaktır. Akıl almayacak topografik anomalilere ve yeni yaşam biçimlerine şahit olan ekibin birbirlerinden sakladıkları sırların ortaya çıkması ise her şeyi değiştirecektir...

Oscar ödüllü Natalie Portman'a başrollerde Oscar adayı Jennifer Jason Leigh, Altın Küre ödüllü Oscar Isaac ve Gina Rodriguez, Tessa Thompson ve Benedict Wong eşlik ediyor.