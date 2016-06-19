Nefesinizi kesecek sahneler

Hayatımızda belki de yüzlerce film izlemişdir. Bazıları sevmişken bir kısmının adını dahi unutmuşuzdur.Sevdiklerimizin arasında da kimileri vardır ki tekrar tekrar izlesek de aynı zevki alırız ve o tekrarlarınher birinde nefessiz bir şekilde ekrana odaklandığımız sahneler vardır. İşte bu sahnelerin en bilindik birkaçsizin için kısaca derledik.Clarice Starling kazara da olsa acımasız katil Buffalo Bill'in evini bulmuştu. Küvetteki çürümüş cesetle karşılaşan Clarice için bütün bunlar sadece bir başlangıçtı. Clarice'in yardım çağırmak için vakti yoktu. Bill elektrikleri kesmiş ve ortam zifiri bir karanlığa bürünmüştü. Clarice hem bulunduğu mekanı tanımıyor hem de Bill'in aksine tamamen kör bir halde geziyordu. Bill'in gece görüşü sayesinde büyük bir avantajı olmasına rağmen onu hafife almıştı. Ve bu hafife alış onun ölümünün sebebi olmuştu.Belki de gelmiş geçmiş en psikopat karakter olan Anton Chigurh benzin istayonunda kasada duran adamla karşı karşıya durmaktadır. Chigurh onun hayatı üzerine yazı tura atar ve eliye parayı kapadıktan sonra seçmesini söyler. Adamın bunların hiçbirine dair haberi yoktur. Sahneyi gerilimli kılan filmin genel atmosferiyle beraber adamın ölümü üzerine yazı tura atıldığı bilgisinin bize verilmesidir.Keyser Soze kim? Muhtemelen bu soru efsane filmi izleyen insanların filmi izledikleri süreç içerisindeki akıllarından bir türlü çıkmayan soruydu. Bugün dahi filmi izleyenlerin arasında Keyser Soze dendiğinde herkesi bakışlarının değiştiğini fark edebilirsiniz. İşte izleyenlerin izlemeyenlere pek de anlatmaması gereken Keyser Soze'nin ortayaçıkışı sinemaseverlerin sadece nefes almayı unuttukları değil kalplerinin de durduğu bir sahneydi. En kısa zamanda izleyin.Ağır bir eğitimin sonunda er Pyle yaşadıkları sayesinde delirmiştir. Elinde dolu bir tüfekle tuvalette "Joker", çavuş ve Pyle vardır. Pyle, beklenmedik bir şekilde çavuşu öldürür. Bu ölüm sanki bütün eğitimin intikamı gibidir. Ondan sonra Pyle ile yüz yüze kalan Joker'ebaktığımızda sıradaki kurban Joker gibi gözükmektedir. Malum karşımızda cinnet geçiren biri vardır. Pek de öyle olmaz ve o sahne izleyicinin yüzüne bir tokat gibi çarpar. Bu sahne aynı zamanda filmdeki "dönüşlerden" biridir.Muhtemelen bu filmi görmeyen yoktur. Eğer hala izlemeyen varsa da en yakın zamanda izleyecekleri arasına dahil etmiştir. Filmin birçok sahnesi bizi etkilese de eminim Andy'nin kaçışı kadar çarpıcı bir sahne değil filmde sinema tarihinde zor bulunur. Stephen King'in kısa hikayesinde 3-5 satırlık bir paragfta anlatılan kaçışın muhtemelen bu kadar etkileyici çekileceğini King bile tahmin edemezdi.