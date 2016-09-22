22 Eylül 2016 16:50 Netflix Türkiye lansmanını gerçekleştirdi Netflix Türkiye'nin lansmanı kurucu CEO Reed Hastings'in katılımıyla gerçekleştirildi. Görünüşe göre Netflix, Türkiye'de kalıcı ve burayla ilgili büyük projeleri var. Bizi Netflix ile neler bekliyor?

Online televizyon ağı olarak dünyanın birçok ülkesinde hizmet veren Netflix, artık tam anlamıyla Türkiye’de. Türkçe dil desteği ve Türk Lirası ödeme seçeneklerinin devreye sokulmasıyla birlikte platform, Türkiye’de attığı adımı tamamladı ve lansmanını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Ocak ayında “Netflix Her Yerde” sloganıyla Türkiye’de de erişime açıldıktan sonra platform, 22 Eylül’de İstanbul’da lansmanını gerçekleştirdi ve bizi nelerin beklediğini açıkladı. Fiyatlandırmadan yapılan anlaşmalara kadar birçok başlığı içeren lansman, büyük bir ilgi topladı ve katılımcıların beklentilerini büyük oranda karşıladı.











Netflix Türkiye’de neler var?













Netflix’in kurucusu ve CEO’su Reed Hastings’in katıldığı lansmanı Serdar Kuzuloğlu yönetti. Lansmanda Netflix’in orijinal içeriklerinin derlendiği bir video da sunuldu. Bununla birlikte kurucu CEO Reed Harrings, Netflix’in Türkiye’de neler planladığını açıkladı.







Bunu tekrarlayalım: Reed Hastings, Netflix'in Türkiye'de içerik üreteceğini duyurdu. — Mynet Sinema (@MynetSinema) 22 Eylül 2016 Netflix, öncelikle Türkiye’den popüler dizi ve filmleri bünyesine kattı. Bunların arasında Güneşi Gördüm, Kelebeğin Rüyası, Recep İvedik 4, Düğün Dernek 1 ve 2 gibi oldukça popüler filmleri ve Leyla ile Mecnun, Suskunlar, Karadayı, Ezel, Kurt Seyit ve Şura, Diriliş Ertuğrul ve Filinta gibi diziler yer alıyor. Yani Netflix, şimdiye kadar izlediğimiz popüler Türk dizi ve filmleriyle ilk adımı çoktan atmış durumda. Bunun yanında elbette Netflix neredeyse tüm kataloğunu Türkiye’ye açmış durumda. ABD’dekine yakın bir çeşitlilikte Türkiye’de de hizmet vermeye başladıklarını açıklayan Hastings, yakın zamanda koleksiyonun çeşitlenmesi için daha çok adımın atılacağını da sözlerine ekledi. Fakat büyük sürpriz yine lansmanda yapıldı ve Reed Hastings, Türkiye’de 2017 yılı itibariyle orijinal Netflix dizi ve filmleri üreteceklerini açıkladı. Türkiye, Netflix’in içerik ürettiği ülkelerden biri olarak ön plana çıkacak ve üretilen bu içerikler tüm dünyayla altyazılı ve dublajlı seçenekleriyle buluşturulacak. Sektör için Netflix’in attığı en büyük adımlardan birisi bu.

Netflix, orijinal içerikleriyle tüm dünyada takdir kazanmıştı. 2016’nın en popüler ve en başarılı yapımları arasında gösterilen Stranger Things, yakın zamanda yeni sezonu yayınlanan Narcos, House of Cards gibi birçok büyük dizi Netflix çatısında üretiliyor. Bu dizilerin arasında Türkiye’de ve Türkçe üretilecek dizi ve filmlerin bulunacak olması oldukça önemli. Bununla birlikte Netflix dünyada sadece dizi değil film ve belgesel de üretiyor ve bu konuların hepsinde oldukça başarılı.

Bunula birlikte Serdar Kuzuloğlu, Reed Hastings’le sohbeti sırasında Netflix Türkiye’deki içeriklerin yüzde sekseninin Türkçe altyazılı olarak kullanıma sunulduğunu, üçte biri kadarının ise Türkçe dublajlı olarak yayınlandığını belirtti. Türk kullanıcılara ulaşabilmek açısından bu, oldukça önemliydi ve Ocak ayında ülkemizde yayına başlayan Netflix’in Eylül ayında lansman yapmasının nedenlerinden birinin de bu entegrasyon süreci olduğunu söylemek mümkün.

Yüksek görüntü kalitesi, çeşitlilik ve özel içerikler ile Netflix, Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaptı.





Vodafone Türkiye ile büyük anlaşma







.@reedhastings Türkiye'de Vodafone ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. @netflixturkiye pic.twitter.com/rqVgLv3bUe — Mynet Sinema (@MynetSinema) 22 Eylül 2016





Lansmanda Netflix’in Vodafone Türkiye ile anlaştığını da Reed Hastings duyurdu. Vodafone Türkiye ile birlikte yaptıkları açıklamada, yakın zamanda Vodafone’un güncel kampanyaları arasına Netflix ile birlikte bir kampanya da katacaklarını ve bu anlaşma ile kullanıcıların büyük fırsatlara erişebileceğini ortaya koyuyor. Netflix, mobil ağ üzerinde de güçlenmek için çeşitli veri akışı seçenekleri sunuyor ve üyelerinin kullandığı veri miktarını azaltabilme imkanı da sağlıyor. Netflix Türkiye ve Vodafone anlaşmasıyla birlikte de mobil kullanıcıların veri tüketimi konusunda çözümler sunacağını öngörmek mümkün.

ANDAÇ ÜZEL









