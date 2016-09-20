Netflix Türkiye'de lansmana hazırlanıyor

İnternet tüm alışkanlıklarımızla birlikte dizi ve film izleme alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Öncelikle yasadışı ve telif haklarını tümüyle ihlal eden platformlar ve internet yöntemleri ortaya çıktı. Daha sonra ise bu, artık sektöre zarar verecek duruma geldiğinde yasal izleme platformları ortaya çıktı. Dünyanın en büyük yasal izleme platformlarından biri olan Netflix, özellikle kullanıcılarına sunduğu özel içerikler ve çeşitli izleme opsiyonlarıyla ön plana çıkıyor.







Geçtiğimiz Ocak ayında, hizmet vermediği birçok ülkeye erişmeye başlayan Netflix, "her yere Netflix" sloganıyla Türkiye'de de yayına başlamıştı. Aylık ücretler karşılığında kullanıcılarına bilgisayarlarından, mobil cihazlarından ve akıllı televizyonlarından platforma erişerek sayısız dizi ve filmi izleme imkanı sağlayan platform, Türkiye'de de ilgiyle karşılandı. Şimdi ise 22 Eylül'de gerçekleştireceği Türkiye lansmanına hazırlanıyor. Bu lansmanda, sürprizlerle karşılaşmamız ise oldukça mümkün.

Netflix Türkiye'ye ne vadediyor?







gel vicdansız, gel insafsız, çağırmazdım acil olmasa @netflix — Burak Aksak (@burakaksak) 29 Ağustos 2016

Burak Aksak, 29 Ağustos'ta attığı bir tweet, Netflix'e güzelleme yapıyor, hatta doğrudan onu Türkiye'ye çağırıyordu. O tweet'i gören herkes Burak Aksak'ın Leyla ve Mecnun ya da başka bir projeyle Netflix platformuyla ortak çalışacağı izlenimine kapıldı. Lansman, bu nedenle oldukça ön lana çıkıyor. Birçok Türk dizisini bünyesine katmaya başladığını, içinde küçük bir araştırma yapınca görüyoruz. O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi, Gönül, Mahmut ile Meryem, Kış Güneşi gibi birçok dizi, Netflix veritabanına eklenmeye çoktan başlamış, öyle görüyoruz ki. Türkiye'nin popüler dizilerini Netflix üzerinde izleme imkanı sağlaması, Netflix'i bir adım öne kesinlikle çıkartacak. Ancak bunun dışında en önemlisi, Netflix'in Türkiye'ye özel içerik üretip üretmeyeceği. Bununla ilgili ufak ipuçlarımız var. En önemli ipucu da oldukça şaşırtıcı bir kişiden, Burak Aksak'tan geldi.Burak Aksak, 29 Ağustos'ta attığı bir tweet, Netflix'e güzelleme yapıyor, hatta doğrudan onu Türkiye'ye çağırıyordu. O tweet'i gören herkes Burak Aksak'ın Leyla ve Mecnun ya da başka bir projeyle Netflix platformuyla ortak çalışacağı izlenimine kapıldı. Lansman, bu nedenle oldukça ön lana çıkıyor.

Netflix Türkiye'nin lansmanına Netflix kurucu ortağı ve CEO'su Reed Hasting de Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek olan lansmana katılacak. Öte yandan Netflix'in Türkiye'deki yeni fiyatlarını da bu gece açıklaması bekleniyor.