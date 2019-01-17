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Sinema>  Sinema Haberleri
17 Ocak 2019 10:31

Netflix üyelik ücretlerine zam geliyor

Son dönemin popüler online dizi ve film platformu Netflix, 12 yıllık tarihinin en büyük zammını yapmaya hazırlanıyor.


Ülkemizde de faaliyette olan online dizi ve film platformu Netflix ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor. CNBC'de yer alan habere göre Netflix üyelik ücretlerinde kayda değer bir artış bekleniyor. Henüz zamlar için takvim belirtilmemiş olsa da, yapılacak zam miktarı da internete sızmış durumda. İnternette belirtilen oranlara göre Netflix, üyelik ücretlerine yüzde 13 ila 18 oranında bir zam yansıtacak.


Bu oranlar ışığında Netflix'te Giriş Paketi aboneliğin fiyatı 8 dolardan 9 dolara, Standart Paket ücretinin de 11 dolardan 13 dolara çıktığı görülüyor. Premium Paket söz konusu olduğunda ise ücret 14 dolardan 16 dolara çıkacak.


12 YILDIR EN BÜYÜK ZAM


Öte yandan bu fiyat artışı, Netflix'in 12 yıllık tarihindeki en büyük zam olma özelliği taşıyor.


Henüz net bir tarih verilmese de, 3 ay içinde yeni fiyatlandırmanın kullanıcıya yansıtılacağı konuşuluyor. Diğer yandan bu zamların ABD genelini kapsadığı ve Türkiye fiyatları için şimdilik herhangi bir zammın söz konusu olmadığı ifade edildi.


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