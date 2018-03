Netflix ve BluTv gibi sitelere Rtük'ten darbe!

TBMM’ye sevk edilen yeni torba yasada ilginç bir madde ortaya çıktı. Meclise gönderilen torba kanunun 73. maddesine göre internetten yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi geliyor. Daha önce böyle bir yetkisi olmayan RTÜK, uygun görmediği dijital servislere erişimi engelleyebilecek. Peki, bu ne demek? Özetle, RTÜK, Netflix’teki bir yapımı kaldırtabilecek, YouTube’da yayınlanmasında sakınca gördüğü videoyu engelleyebilecek, Spotify’daki bir şarkının sözleri sebebiyle o şarkıyı platformdan kaldırtabilecek.

Her sektörü ve her şirketi etkileyecek dijital devrimin ortasındayız. Her şirketin detaylı olarak incelemesi gereken bir başarı hikayesi olan Netflix’ten öğrenecek çok şeyi var. Küçük bir DVD kiralama şirketinin 190 ülkede yayın yapan küresel TV devi haline gelmesi, ülkemizde ve tüm dünyada bu kadar sevilmesi başlı başına incelenmesi gereken bir konu olsa da temel sebep; üretilen içeriklerin kaliteli, özgün ve özgür olması. Dijital platformların en önemli özelliğinin özgürlük olduğunu unutmamak gerekiyor.

Peki, bu denetim neye göre olacak, insanların istediği içeriği izlemek için para vererek üye olduğu bu dijital platformlara RTÜK neye göre ceza kesecek? Netflix, RTÜK’ün yasaklarına, cezalarına, baskıya, sansüre boyun eğer mi, yoksa direnir mi? Ya da Netflix de, diğer bir dev Sony’nin Blade Runner 2049 filmi ülkemizde vizyona gireceği sırada uyguladığı otosansürü kendisine örnek alıp ülkemizde yoluna bu şekilde mi devam eder? Bunları zamanla göreceğiz?