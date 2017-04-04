4 Nisan 2017 16:33 Netflix'te izleyebileceğiniz "Spor sanat içindir!" dedirten yapımlar Sporseverler, iş film izlemeye gelince de bu tutkudan vazgeçmiyorç Netflix'teki en sevilen spor konulu yapımları sıraladık.

Slyvester Stallone’nin yapımcılığını üstlendiği Netflix orijinal yapımı yarışma programı Ultimate Beastmaster’dan, 2010 yılında Sandra Bullock’a En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandıran Kör Nokta filmine ve Allen Iverson gibi spor dünyasının efsane isimlerinin yaşam hikayelerini anlatan onlarca belgesel yapımına kadar Netflix’te spor dünyasının farklı dallarıyla ilgili bilgi ve ilham edinebileceğiniz pek çok içerik bulunuyor.

Sizin için seçtiklerimizi deneyin, içinizden yükselen spor ateşini hissedeceksiniz:









Ultimate Beastmaster







ABD’den ve diğer beş ülkeden gelen elit sporcuların katıldığı zorlu engelli parkuru yarışının sunuculuğunu Terry Crews ve Charissa Thompson yapıyor.











Paralı Asker







Acımasız babasına rest çekip Fransa’da ragbi oynamak için Yeni Kaledonya’dan ayrılan genç Soane hayat, aşk ve başarı hakkında acı dersler öğrenecektir.











The Battered Bastards of Baseball











1970’lerde aktör Bing Russel’ın kurduğu bağımsız beyzbol takımı Portland Mavericks ve sıradan oyuncularının sıra dışı hikayesi.











Iverson











Gerçeklerden yola çıkan bu belgeselde, sporda silinmez bir iz bırakan NBA efsanesi Allen Iverson’ın çalkantılı hayatı ve göz kamaştıran kariyeri anlatılıyor.















T-Rex









17 yaşındaki Claressa Shields, Michigan’daki sıkıntılı çocukluğunun ardından, zorlukları yenmek ve Olimpiyat şampiyonu olmak için mücadele ediyor.











Kör Nokta











Gerçek bir hikayeye dayanan bu spor dramında varlıklı bir çift evsiz bir genci evlerine alır ve onu bir futbol yıldızı olarak yetiştirir.