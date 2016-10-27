Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
27 Ekim 2016 11:41

Netflix'te Kasım ayında neler var?

Kasım ayında Netflix'ten kaçırmamanız gereken dizi, film ve belgeselleri derledik.

İnternet dizi ve film izleme alışkanlıklarımızı hazır değiştirmişken Netflix'ten bahsetmemek olmaz. Türkiye'de de kullanıma açılan Netflix, kullanıcılarına geniş bir koleksiyon sunuyor. Kasım ayında yine internet bağlantınızın olduğu her yerde izleyebileceğiniz dizi, film ve belgeseller ile eve kapanmak üzere olduğumuz soğuk havalarda keyif iki katına çıkıyor.





Yeni Netflix Orijinal Dizisi: The Crown



4 Kasım'da Netflix'te ilk sezonu yayınlanacak olan dizi, Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatına, Büyük Britanya'nın 20. yüzyıldaki politikalarına odaklanıyor. Yirminci yüzyılın ikinci yarısını Elizabeth'in tutumlarıyla nasıl değiştiğini anlatıyor. Claire Foy, John Lithgow, Matt Smith ve Vanessa Kirby başrollerde.




Yeni Netflix Orijinal Dizisi: Gilmore Girls: A Year in the Life




Gilmore kızları geri dönüyor. Üç jenerasyonun bir araya geldiği ve karmaşık aile ilişkilerinin konu alındığı Gilmore Girls: A Year in the Life, 25 Kasım'da yayınlanacak. Lauren Graham, Alexis Bledel ve Kelly Bishop diziyi renklendiriyor.






Yeni Netflix Orijinal Dizisi: Designated Survivor



ABD'nin kaderi düşük kıdemli bir memurun eline kalırsa ne olur? Dizi bu soruya odaklanıyor. Başrolünde Kiefer Sutherland var. 6 Kasım'da Netflix Türkiye'de de izlenebilir durumda olacak dizinin ilk sezonunu atlamayın. Dizi haftalık olarak yayınlanacak.





Yeni Netflix Orijinal Belgeseli: The Ivory Game




4 Kasım'da sadece Netflix'te yayınlanacak olan The Ivory Game, fildişi ticaretinde yaşanan yolsuzlukları ortaya koyuyor. Belgesel şimdiden ilginç konusuyla dikkat çekmeyi başardı.







Çocuklara: Beat Bugs





İlk sezonu çok sevildi, ikinci sezonu yolda. The Beatles'ın ünlü şarkılarıyla vezenen abimasyon, çocuklara harika dersler veriyor. Beat Bugs'ın ikinci sezonu, 18 Kasım'da Netflix'te olacak.




Çünkü neden izlemeyesiniz: Spartacus



Spartacus'ü hala izlemediyseniz Netflix, Kasım ayında bol bol ölümcül dövüş izleme fırsatını da size sunuyor. Arenalar hazır!





Bollywood için: Shukranallah




15 Kasım'da Netflix'te yayınlanmaya başlayacak olan Shukranallah, Bollywood'un müzik ikilisi Salim-Sulaiman'a odaklanıyor.



"Ne yiyoruz?" diye sorduracak belgesel: Food Choices




Ödüllü yönetmen Michal Sewierski, yediğimiz yemekler ve yaptığımız seçimlerle ilgili üç yıl süren araştırmalarını derlediği belgesel Food Choices ile Netflix'te. Dikkat çekmemesi mümkün değil. İnsan sağlığına tüjkettiklerimizin etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.




Tekrar tekrar izlemek için: Ezel





Ezel'i bilmeyeniniz yok. Bir süredir Netflix'te olan dizi, tekrar tekrar izlenme potansiyeli taşıyan ilk sezonuyla Kasım ayınızı dolu dolu geçirmenizi sağlayacak.





"Türkçe" gülmek için Leyla ile Mecnun





Efsane TRT dizisi Leyla ile Mecnun'u hiç izlemediyseniz, kaçırdığınız çok şey olduğunu söylememiz gerek. Ali Atay, Melis Birkan, Serkan Keskin gibi efsane oyuncu kadrosu ve ilginç mizah anlayışıyla Leyla ile Mecnun, hala "keşke bitmeseydi" dedirtiyor.

Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir