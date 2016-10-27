27 Ekim 2016 11:41 Netflix'te Kasım ayında neler var? Kasım ayında Netflix'ten kaçırmamanız gereken dizi, film ve belgeselleri derledik.

İnternet dizi ve film izleme alışkanlıklarımızı hazır değiştirmişken Netflix'ten bahsetmemek olmaz. Türkiye'de de kullanıma açılan Netflix, kullanıcılarına geniş bir koleksiyon sunuyor. Kasım ayında yine internet bağlantınızın olduğu her yerde izleyebileceğiniz dizi, film ve belgeseller ile eve kapanmak üzere olduğumuz soğuk havalarda keyif iki katına çıkıyor.











Yeni Netflix Orijinal Dizisi: The Crown









4 Kasım'da Netflix'te ilk sezonu yayınlanacak olan dizi, Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatına, Büyük Britanya'nın 20. yüzyıldaki politikalarına odaklanıyor. Yirminci yüzyılın ikinci yarısını Elizabeth'in tutumlarıyla nasıl değiştiğini anlatıyor. Claire Foy, John Lithgow, Matt Smith ve Vanessa Kirby başrollerde.











Yeni Netflix Orijinal Dizisi: Gilmore Girls: A Year in the Life











Gilmore kızları geri dönüyor. Üç jenerasyonun bir araya geldiği ve karmaşık aile ilişkilerinin konu alındığı Gilmore Girls: A Year in the Life, 25 Kasım'da yayınlanacak. Lauren Graham, Alexis Bledel ve Kelly Bishop diziyi renklendiriyor.















Yeni Netflix Orijinal Dizisi: Designated Survivor









ABD'nin kaderi düşük kıdemli bir memurun eline kalırsa ne olur? Dizi bu soruya odaklanıyor. Başrolünde Kiefer Sutherland var. 6 Kasım'da Netflix Türkiye'de de izlenebilir durumda olacak dizinin ilk sezonunu atlamayın. Dizi haftalık olarak yayınlanacak.













Yeni Netflix Orijinal Belgeseli: The Ivory Game











4 Kasım'da sadece Netflix'te yayınlanacak olan The Ivory Game, fildişi ticaretinde yaşanan yolsuzlukları ortaya koyuyor. Belgesel şimdiden ilginç konusuyla dikkat çekmeyi başardı.

















Çocuklara: Beat Bugs













İlk sezonu çok sevildi, ikinci sezonu yolda. The Beatles'ın ünlü şarkılarıyla vezenen abimasyon, çocuklara harika dersler veriyor. Beat Bugs'ın ikinci sezonu, 18 Kasım'da Netflix'te olacak.











Çünkü neden izlemeyesiniz: Spartacus









Spartacus'ü hala izlemediyseniz Netflix, Kasım ayında bol bol ölümcül dövüş izleme fırsatını da size sunuyor. Arenalar hazır!













Bollywood için: Shukranallah











15 Kasım'da Netflix'te yayınlanmaya başlayacak olan Shukranallah, Bollywood'un müzik ikilisi Salim-Sulaiman'a odaklanıyor.









"Ne yiyoruz?" diye sorduracak belgesel: Food Choices











Ödüllü yönetmen Michal Sewierski, yediğimiz yemekler ve yaptığımız seçimlerle ilgili üç yıl süren araştırmalarını derlediği belgesel Food Choices ile Netflix'te. Dikkat çekmemesi mümkün değil. İnsan sağlığına tüjkettiklerimizin etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.











Tekrar tekrar izlemek için: Ezel













Ezel'i bilmeyeniniz yok. Bir süredir Netflix'te olan dizi, tekrar tekrar izlenme potansiyeli taşıyan ilk sezonuyla Kasım ayınızı dolu dolu geçirmenizi sağlayacak.













"Türkçe" gülmek için Leyla ile Mecnun













Efsane TRT dizisi Leyla ile Mecnun'u hiç izlemediyseniz, kaçırdığınız çok şey olduğunu söylememiz gerek. Ali Atay, Melis Birkan, Serkan Keskin gibi efsane oyuncu kadrosu ve ilginç mizah anlayışıyla Leyla ile Mecnun, hala "keşke bitmeseydi" dedirtiyor.