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24 Temmuz 2018 09:44

New York Film Festivali’nin açılış filmi belli oldu

56. New York Film Festivali’nin açılış filmi Yorgos Lanthimos imzalı The Favourite olacak.

The Lobster, Kutsal Geyiğin Ölümü (The Killing of a Sacred Deer) gibi filmleriyle hızlı bir yükseliş yapan Oscar adayı Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos, 3 sene aradan sonra New York Film Festivali’nde yer almaya hazırlanıyor. 56’ıncısı gerçekleşecek olan New York Film Festivali, Yorgos Lanthimos’un yeni filmi The Favourite ile açılacak. Bu seneki New York Film Festivali28 Eylül-14 Ekimtarihleri arasında düzenlenecek.


18. yüzyıl İngiltere’sinde geçen filmin kadrosu göz kamaştırıyor. Kraliçe Anne rolünde Olivia Colman, Lady Sarah rolünde Rachel Weisz ve Abigail rolünde ise Aşıklar Şehri (La La Land) filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kucaklayan Emma Stone’u izleyeceğiz. Üç başarılı kadın oyuncuya Nicholas Hoult, Emmy ödüllüMark Gatiss,Joe AlwynveJenny Rainsfordgibi isimler rol alıyor.


Ülkesi Fransa ile savaş halinde olmasına rağmen lüks yaşamından ödün vermeyen Kraliçe Anne, aynı zamanda sağlık sorunları yaşamaktadır. Savaş döneminde sağlığı kötüye giden kraliçe ve ülkenin yönetimi ile kraliçenin yakın arkadaşı Lady Sarah ilgilenmektedir.Bu sırada saraya hizmetçi olarak gelen Abigail’in amacı ise Lady Sarah'ın yanında yükselmektir.



İşte The Favourite filminin fragmanı:



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