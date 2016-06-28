Nezih Tuncay'ı yönetmeni Uğur Yağcıoğlu anlattı

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Nezih Tuncay, bugün yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılmasıyla ilgili haberi ilk önce oğlunun sosyal medya hesabından duyuruldu. 1945 yılında İstanbul'da doğan ünlü oyuncu hem televizyon dizilerinde, hem tiyatro oyunlarında, hem de sinema ilmlerinde uzun bir süre rol aldı. Sanatçının sağlık durumu ciddiyetini korurken oğlu "Babamın durumu pek iyi değil. Akciğerinde zaattürre olduğu söylendi. İç organları ağır hasarlı. Anlayacağınız durumu çok iyi değil. " sözleriyle babasının durumu hakkında bilgi verdi.
Mynet Sinema'ya konuşan Dünyanın En Güzel Kokusu filminin yönetmeni ve senaristi Yağcıoğlu hem Nezih Tuncay'la çalışmanın, hem de onun izleyicisi olmanın kendisini oldukça mutlu ettiğini belirterek "Nezih Tuncay’ın önce seyircisiyim ben. Devekuşu Kabare’den beri… Sonra da birlikte çalışma fırsatını verdi bize. Hem dizide hem de en son Dünya’nın En Güzel Kokusu filmimizde bizleri yalnız bırakmayan çok sevdiğimiz oyuncu ağabeyimizdir." diyor. İlk dileğim tabii ki bir an önce sağlığına kavuşması, ondan önemlisi yok. Sonra da setlere geri dönebilir umarım. Daha doğrusu o iyileşsin de sonrası ne dilerse öyle olsun." dedi. Uğur Yağcıoğlu, Dünyanın En Güzel Kokusu filmiyle Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri'nde Yılın En İyi Sinema Filmi ödülünü almıştı. Filmin başrollerini Rıza Kocaoğlu ve Tuba Ünsal üstleniyordu. Tuncay'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler, sevenleri ve hayranları tarafından takip ediliyor.