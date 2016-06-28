Nezih Tuncay'ı yönetmeni Uğur Yağcıoğlu anlattı

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Nezih Tuncay, bugün yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılmasıyla ilgili haberi ilk önce oğlunun sosyal medya hesabından duyuruldu. 1945 yılında İstanbul'da doğan ünlü oyuncu hem televizyon dizilerinde, hem tiyatro oyunlarında, hem de sinema ilmlerinde uzun bir süre rol aldı. Sanatçının sağlık durumu ciddiyetini korurken oğlu "Babamın durumu pek iyi değil. Akciğerinde zaattürre olduğu söylendi. İç organları ağır hasarlı. Anlayacağınız durumu çok iyi değil. " sözleriyle babasının durumu hakkında bilgi verdi.









Avni Dilligil Tiyatrosu, Sezer Sezin Tiyatrosu, Mücip Ofluoğlu Tiyatrosu, Lale Oraloğlu Tiyatrosu gibi birçok büyük tiyatro ekibinde rol alıp daha Devekuşu Kabare'ye 1980 yılında katılan Nezih Tuncay, burada canlandırdığı karakterlerle herkesin zihninde yer etmişti. Tuncay, sinema kariyeri boyunca Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Eşref Kolçak, Devekuşu Kabare'de de beraber uzun yıllar çalıştığı Metin Akpınar ve Zeki Alasya, Müjde Ar ve Çetin Tekindor gibi birçok isimle birlikte çalışmıştı. 2000'li yıllarla birlikte televizyon dizilerinde de rol alan ünlü oyuncu, Yaprak Dökümü gibi oldukça önemli ve popüler dizilerde karşımıza çıktı. BKM yapımı Deliha'da da rol aldıktan sonra en son bir sinema filmiyle sevenlerinin karşısına çıkan Tuncay, bu filmde de dikkat çekmişti. Bu sene vizyona giren ve en son rol aldığı film olan Dünyanın En Güzel Kokusu filminin yönetmenliğinive senaristliğini üstlenen Mustafa Uğur Yağcıoğlu da sanatçının sağlık durumunu takip ediyor. Uğur Yağcıoğlu, kendisini öncelikle sanatçının bir izleyicisi olarak tanımlıyor.



Mynet Sinema'ya konuşan Dünyanın En Güzel Kokusu filminin yönetmeni ve senaristi Yağcıoğlu hem Nezih Tuncay'la çalışmanın, hem de onun izleyicisi olmanın kendisini oldukça mutlu ettiğini belirterek "Nezih Tuncay’ın önce seyircisiyim ben. Devekuşu Kabare’den beri… Sonra da birlikte çalışma fırsatını verdi bize. Hem dizide hem de en son Dünya’nın En Güzel Kokusu filmimizde bizleri yalnız bırakmayan çok sevdiğimiz oyuncu ağabeyimizdir." diyor. İlk dileğim tabii ki bir an önce sağlığına kavuşması, ondan önemlisi yok. Sonra da setlere geri dönebilir umarım. Daha doğrusu o iyileşsin de sonrası ne dilerse öyle olsun." dedi. Uğur Yağcıoğlu, Dünyanın En Güzel Kokusu filmiyle Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri'nde Yılın En İyi Sinema Filmi ödülünü almıştı. Filmin başrollerini Rıza Kocaoğlu ve Tuba Ünsal üstleniyordu. Tuncay'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler, sevenleri ve hayranları tarafından takip ediliyor.