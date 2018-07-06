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Sinema>  Sinema Haberleri
6 Temmuz 2018 16:22

Nicolas Cage Spider-Man evrenine giriş yapıyor

Süper kahraman temalı filmlere Ghost Rider’la giriş yapan Nicolas Cage, şimdi de Spider-Man evrenine giriş yapmaya hazırlanıyor.

Ne yaptıysa 90’lı yıllardaki popülerliğine ulaşamayan Nicolas Cage, bu sefer şansını farklı bir kulvarda deneyecek. Yakın dönemde Looking Glass, Mom and Dad ve Vengeance: A Love Story gibi ortalama altı filmlerde boy gösteren aktör, 14 Aralık’ta vizyona girecek olan Spider-Man: Into the Spider-Verse animasyonunda yer alacak. Tüm Örümcek Adamları bir araya getirecek olan animasyonda tecrübeli aktör Spider-Man Noir karakterine ses verecek.

Peter Parker’ı odağına alan filmin seslendirme kadrosunda Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Oscar ödüllü Mahershala Ali ve Liev Schreiber gibi isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunu Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman üçlüsünün paylaştığı animasyon filmin senaryosunu Phil Lord kaleme aldı.

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