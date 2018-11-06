Nicole Kidman: Rol yapmaya okulda başladım

51 yaşındaki güzel oyuncu Nicole Kidman, önceki akşam eşi Keith Urban’la Hollywood Film Ödülleri törenine katıldı. “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” alan ünlü oyuncu, yaptığı konuşmada çocukluk yıllarını ve annesini anlattı. Annesinin her zaman kendisine bir rol model olduğunu söyleyen Kidman: “Çok eğitimli ve inatçı bir anneyle büyüdüm" ifadelerini kullandı. Küçüklüğünden beri oyuncu olmak istediğini söyleyen yıldız oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Rol yapmaya okulda başladım. Bu bana her zaman büyük bir zevk verdi. Bence gelecek nesiller ve kadınlar için fırsatlar yaratmak dünyadaki en muhteşem şeylerden biri"

Nicole Kidman geçtiğimiz aylarda ise Tom Cruise ile 11 yıl süren evliliği hakkında yaptığı itirafla gündeme gelmişti.Tom Cruise ile evliliği hakkında kısa bir yorum yapan Kidman, “Çok gençken evlendim ama bu evlilik kesinlikle beni güçlendirmedi, benim için bir koruyucuydu”demişti.