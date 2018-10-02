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2 Ekim 2018 14:17

Nicole Kidman’a Yaşam Boyu Başarı ödülü

51 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Nicole Kidman, 2018 Hollywood Film Ödülleri’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü almaya hak kazandı.


Hollywood’un güzel oyuncusu Nicole Kidman, 2018 Hollywood Film Ödülleri’nde (Hollywood Film Awards) Yaşam Boyu Başarı Ödülü almaya hak kazandı. Hollywood Film Awards,“yıllardır performanslarında gösterdiği çok yönlülüğe saygı”olarak Kidman’a bu ödülü verme kararı aldığını açıkladı. Kidman’a ödülü, 4 Kasım’da Beverly Hills’teki The Beverly Hilton’da düzenlenecek törenle verilecek.


51 yaşındaki Avustralyalı oyuncu bugüne dek Sonsuz İhtiras (To Die For), Saatler (The Hours), Gözleri Tamamen Kapalı (Eyes Wide Shut), Kırmızı Değirmen (Moulin Rouge!),Boy Erased gibi önemli yapımlarda başarılı performansıyla göz doldurmuştu.


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