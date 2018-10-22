22 Ekim 2018 15:37 Nicole Kidman’dan bir itiraf daha Geçtiğimiz günlerde Tom Cruise ile 11 yıl süren evliliği hakkında yıllar sonra yaptığı itirafla gündeme gelen Nicole Kidman bu sefer teknolojiden şikayet ederek, "Telefondan uzak duruyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Tom Cruise ile 11 yıl süren evliliği hakkında, “Aşk için evlendim ama evli olmak çok güçlü bir erkek tarafından benim cinsel tacizlere karşı korunmam anlamına geliyordu” sözleriyle gündem olan dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, bir dergiye konuk oldu.

Doğayla iç içe olmayı sevdiğini söyleyen 51 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: “Yaşlandıkça, kendinize daha iyi bakmak ve beslenmek zorunda kalıyorsunuz." Güzel oyuncu sözlerine: "Stres yaşamıyor değilim, ama uzaklaşıp nefes almaya çalışıyorum. Meditasyon yapıyorum. Ayrıca telefondan da uzak duruyorum” diyerek devam etti.