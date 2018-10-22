Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
22 Ekim 2018 15:37

Nicole Kidman’dan bir itiraf daha

Geçtiğimiz günlerde Tom Cruise ile 11 yıl süren evliliği hakkında yıllar sonra yaptığı itirafla gündeme gelen Nicole Kidman bu sefer teknolojiden şikayet ederek, "Telefondan uzak duruyorum" dedi.


Geçtiğimiz günlerde Tom Cruise ile 11 yıl süren evliliği hakkında, “Aşk için evlendim ama evli olmak çok güçlü bir erkek tarafından benim cinsel tacizlere karşı korunmam anlamına geliyordu” sözleriyle gündem olan dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, bir dergiye konuk oldu.



Doğayla iç içe olmayı sevdiğini söyleyen 51 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: “Yaşlandıkça, kendinize daha iyi bakmak ve beslenmek zorunda kalıyorsunuz." Güzel oyuncu sözlerine: "Stres yaşamıyor değilim, ama uzaklaşıp nefes almaya çalışıyorum. Meditasyon yapıyorum. Ayrıca telefondan da uzak duruyorum” diyerek devam etti.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir