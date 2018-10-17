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17 Ekim 2018 11:36

Nicole Kidman’dan yıllar sonra gelen itiraf

Nicole Kidman, Tom Cruise ile 11 süren evliliği hakkında yıllar sonra itirafta bulundu.


Güzel oyuncu Nicole Kidman, yıllar önce Tom Cruise ile yaptığı evlilik hakkında New York Magazine’e konuştu. Nicole Kidman ve Tom Cruise, Days of Thunder filminin setinde tanışmış ve 1990 yılında evlenmişti. 11 yıl süren evliliklerinde bir kız, bir de erkek çocuk evlat edinmişlerdi. 51 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Kidman, şimdi country şarkıcısı Keith Urban’la evli ve iki kızı var.



Eski ilişkisi hakkında konuşmaktan kaçınan Kidman, “22 yaşında Tom Cruise ile evlenmem, benim konuşmaktan kaçındığım bir konu, çünkü şimdi büyük aşkım Keith Urban’la evliyim. Bu bana saygısızlık geliyor” dedi. Yine de Tom Cruise ile evliliği hakkında kısa bir yorum yapan Kidman, “Çok gençken evlendim ama bu evlilik kesinlikle beni güçlendirmedi, benim için bir koruyucuydu” dedi. “Aşk için evlendim ama evli olmak çok güçlü bir erkek tarafından benim cinsel tacizlere karşı korunmam anlamına geliyordu” diyen Kidman, “Etrafımda beni koruyan bir koza vardı” ifadesini kullandı. Kidman, “32, 33 yaşlarıma geldiğimde artık büyümek zorundaydım” dedi. Kidman 33 yaşındayken Cruise'dan boşandı.


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