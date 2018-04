Nicole Kidman'lı Partilerde Kız Tavlama Sanatı fragmanı geldi

Sandman isimli çizgi roman serisinin yaratıcısı, Koralin ve Gizli Dünya adlı stop-motion animasyon filme ilham olmuş Koralin romanının yazarı Neil Gaiman’ın romanından, 2010 yapımı “Mutluluğun Peşinde” filmi ile tanıdığımız yönetmen John Cameron Mitchell tarafından uyarlanmış olan Partilerde Kız Tavlama Sanatı How to Talk to Girls at Parties, ülkemizde 18 Mayıs’ta vizyona giriyor.

Filmin başrolünü “Malefiz”, “Super 8” gibi filmlerden tanıdığımız aktris Elle Fanning üstlenirken, ödüllü yıldıza filmde, Alex Sharp, Nicole Kidman, Ruth Wilson, Matt Lucas gibi isimler eşlik ediyor.

1970'ler Londra’sında punk havası esen bir dönemde geçiyor film. Londra’nın banliyölerinden Croydon’da, Punk’ın büyüsüne kapılmış üç ergen, bir konser ertesi after party mekanını ararlarken uzak bir gezegenden araştırma için gelen uzaylıların kaldıkları bir villayı buluyorlar ve onların tuhaf eğlencelerine kaynaşmaya çalışıyorlar. Uzaylılar Trans-Elektronik müziğini ortaya koymaktadır.Partilerde Kız Tavlama Sanatı, David Lynch’i de anımsatan metaforlarla, sembolizmle dolu bir film.

Ve işte filmin fragmanı: