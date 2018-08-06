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Sinema>  Sinema Haberleri
6 Ağustos 2018 16:27

Nike'ın hikayesi film oluyor

Nike’ın kurucusu Phil Knight'ın hayatı film oluyor.


Netflix, Nike’ın kurucusu Phil Knigh’ın hayatını filme çekmek için kolları sıvadı. Yaptıklarıyla birçok insana ilham kaynağı olan Phil Knight’ın günümüz girişimcilerine de ilham verecektir. Phil Knight,Nike’ın şu an dünyanın en büyük spor markalarından biri olmasının en önemli etkeni. Knight, 1963 yılında babasından aldığı borç ileJaponya’dan kalitesi yüksek ama maliyeti düşük ayakkabılar ithal ederek satmaya başladı ve ilk yılında 8000 dolar kar etti. Günümüzde Nike’ın marka değeri ise 36 milyar dolar.


NetflixdeShoe Dogadını vereceği yapımda Phil Knight’ın hayatıyla birlikte Nike’ın kuruluşunu ve büyümesini anlatan bir film yapmaya hazırlanıyor. Phil Knight’ın aynı isimli romanından uyarlama olacak filmin senarist kadrosundaEd Wood, American Crime StoryveBig Eyesgibi filmlerin yazarlarıScott AlexanderveLarry Karaszewskibulunuyor. Filmin yapımcısı iseFrank Marshall. Phil Knight’ı kimin oynayacağı henüz belli değilken, yönetmen arayışları da devam etmekte.


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