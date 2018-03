Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filmine özel hediyeler kazanın!

10 adet farklı renklerde maske, 8 adet bere ve 5 adet kaplumbağa çantasından birini kazanmak için yapmanız gereken tek şey yarışmamıza katılmak!

YARIŞMAYA KATILMAK İÇİN...

Bu fırsatı yakalamak için yapmanız gereken tek şey telefonunuzdaki Mynet Sinema mobil uygulamasında göreceğiniz soruya doğru cevabı vermek. Doğru cevabı veren Doğru cevabı veren 1., 10., 20., 30, 40., 50., 60., 70., 80., 90., 100., 110., 120., 130. , 140., 150., 160., 170., 180., 190., 200., 210., 220., 230. ve 240. kişiler bu çok özel hediyelerin sahibi olacak!

SORU: Ülkemizde 23 Haziran 2016'da vizyona girecek "Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden" (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) filminin yönetmeni kimdir?

Mynet Sinema Kampanya Katılım Koşulları:

1. “Mynet Sinema Kampanyası” (“KAMPANYA”) www.mynet.com (“Internet Sitesi”) sahibi Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş. (“MYNET”) tarafından gerçekleştirilmektedir.

2. Kampanya 21.06.2016 tarihinde 15.00 saatinde başlayacak olup, 27.05.2016 tarihinde saat 15:00’de sona erecektir.

3. KAMPANYA, MYNET’in sinema servisi olan Mynet Sinema mobil uygulaması üzerinde gerçekleştirilecektir. KAMPANYA katılım koşulları aşağıdaki gibidir. Katılımcılar KAMPANYA’ya katılmakla; aşağıda belirtilen koşulları tam ve eksiksiz bir biçimde okuduğu, anladığını, iradesine ve hukuka uygun olarak kampanya katılım koşullarının kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Katılımcılar, sorulacak olan sorunun doğru cevabını göndererek kampanyaya katılabilir. Doğru cevabı veren 1., 10., 20., 30, 40., 50., 60., 70., 80., 90., 100., 110., 120., 130. , 140., 150., 160., 170., 180., 190., 200., 210., 220., 230. ve 240. kişiler 'Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden' filmine özel hediyeler (“ÖDÜL”) kazanacaktır. Toplamda 15 kişiye 15 adet ÖDÜL verilecektir.

5. KAMPANYA’dan ÖDÜL kazanan talihli 27.06.2016 tarihinde Mynet Sinema Facebook SAYFA üzerinde ilan edilecektir.

6. Talihli 27.06.2016 tarihinden itibaren 7 gün içinde ÖDÜL’ünü MYNET’in belirleyeceği yöntem (posta, elden, e-mail) teslim almakla yükümlüdür.

7. MYNET’e ve/veya bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin, reklam acentelerinin çalışanları ve bu kişilerin birinci dereceden aile fertleri (eş, kardeş, ebeveyn veya çocukları) ve/veya akraba olup olmadıkları dikkate alınmaksızın bu kişilerle aynı hanede yaşayan kişiler KAMPANYA’ya katılamaz.

8. MYNET; işbu Katılım Koşulları’nı, herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak değiştirebilir, genişletebilir yahut daraltabilir veya KAMPANYA’yı dilediği zaman (KAMPANYA’ya başlamış bile olsa, her aşamada) herhangi bir gerekçe göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda katılımcı MYNET’e karşı herhangi bir hak, alacak, talep ve şikayet ileri sürmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

9. KAMPANYA süresince, aynı katılımcı yalnız bir kez ödül kazanabilir. Farklı e-mail hesaplarıyla aynı kişi tarafından gönderilen kayıtların tespiti halinde hiçbir uyarıda bulunulmaksızın katılımcı KAMPANYA dışında bırakılacaktır.

10. Katılımcılar, KAMPANYA’ya katılırken, Facebook hesapların üzerinden MYNET tarafından kendileri ile iletişim kurulmasına ve kendilerine email gönderilmesine izin vermek zorundadırlar.

11. Katılımcılar, KAMPANYA katılım formunda verdikleri bilgilerin (ad, soyad, adres, telefon ve e-posta) doğru olduğunu kabul ederler. Ayrıca MYNET bütün katılımcılara her türlü bilgilendirme, reklam ve KAMPANYA SMS ve e-mail gönderme hakkına sahiptir. Katılımcı ve talihliler KAMPANYA’ya katılmakla bu izinleri vermiş sayılırlar.

12. MYNET, Katılımcıların yazdıkları mesajları/yorumları yayınlama, dilediği yerde ve dilediği şekilde açıklama ve kullanma hakkına sahiptir. Katılımcılar, KAMPANYA’ya katılmakla işbu mesajların/yorumların MYNET tarafından KAMPANYA süresince veya sonrasında kullanılması halinde, MYNET’ten hiçbir hak veya alacak talep etmeyeceklerini, MYNET tarafından kopyalanmasını, işlenmesini, değiştirilmesini ve yayınlanmasını engellemeyeceklerini, peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

13. Katılımcılar, KAMPANYA katılımı için SAYFA’ya gönderdikleri bilgilerin hukuki açıdan kendilerine ait olduğunu, herhangi bir şekilde 3. kişilere ait fikri mülkiyet, özel ve kamu hukukundan doğacak haklara ya da uygulanacak genel kanun, tüzük veya yönetmelik ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceğini aksi halde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükten sorumlu olacaklarını kabul eder. Katılımcılar üçüncü şahısların haklarını ihlalden kaynaklanan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğun münhasıran kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Böyle bir durumun tespiti halinde kazanan katılımcının ödül kazanma hakkı elinden alınır.

14. Bu KAMPANYA’ya, KAMPANYA’nın başlangıcı olan 19.05.2016 tarih itibariyle 18 yaşını doldurmamış olanlar katılamaz; katılmış ve kazanmış olsa bile ödülleri alamazlar.

15. Hediye kazanma ve alma hakkı satılamaz, devredilemez ve ertelenemez.

16. Bu KAMPANYA Milli Piyango İdaresi’nce belirlenen çekiliş ve ikramiyeler kapsamı dışındadır.

17. KAMPANYA esnasında, ödülü kazanmak amacıyla bilgisayar teknolojilerini kötü niyetle kullanan kişilerin tespiti durumunda, bu kişilerin KAMPANYA’ya katılım kayıtları sistemden hiçbir uyarıda bulunulmaksızın silinecektir. MYNET, hiçbir şekilde katılımcıların kendileri veya başkalarının bilgisayarını kullanmaları sırasında veya web sayfasının kullanımından dolayı maruz kalabilecekleri zararlardan ötürü hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

18. KAMPANYAnın yürütülmesini etkileyecek derecede meydana gelebilecek her türlü donanım ve yazılım problemlerinden, bilgisayar bozukluklarından, telefon, kablo, uydu, ulaşım ağı, elektronik, kablolu ya da kablosuz Internet bağlantılarında Internet Servis Sağlayıcı kaynaklı meydana gelebilecek her türlü hata, kısıtlama, tahrif olmuş, bozulmuş veya hatalı data gönderilerinden, elektronik posta, sms gönderme hatalarından, kayıp, gecikmiş, tutulmuş e-postalardan, web sayfasına veya İnternete erişimde aksaklıklardan, KAMPANYA’nın gidişatını etkileyecek şekilde, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, gerek

insan gerek insan dışı kaynaklı tahrif, bilgisayar korsanlığı, hırsızlık, virüs, böcek kaynaklı müdahalelerden dolayı ortaya çıkacak zararlardan, KAMPANYA kapsamında kullanılacak herhangi bir elektronik posta adresinin zarar görmesi, ortadan kalkması veya ulaşılamaması nedeni ile katılımcının zarar görmesi sebebiyle MYNET hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

19. MYNET, ödülün açıklanmasında, katılım şart ve koşullarında oluşabilecek baskı ve dizgi hatalarından, ya da web sayfasında yer alan datalarda oluşabilecek eksik ve/veya yanlışlıklardan sorumlu tutulamaz.

20. İşbu Kampanya Katılım Koşullarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkilidir.