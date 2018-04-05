5 Nisan 2018 14:22
Nurgül Yeşilçay IMDB starmetrede yükselişte!
Dünyanın en çok ziyaret edilen sinema veritabanı IMDb’nin 'starmetre' listesinde Nurgül Yeşilçay yükselişi..
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Nurgül Yeşilçay IMDB starmetrede yükselişte!
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