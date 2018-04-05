5 Nisan 2018 14:22 Nurgül Yeşilçay IMDB starmetrede yükselişte! Dünyanın en çok ziyaret edilen sinema veritabanı IMDb’nin 'starmetre' listesinde Nurgül Yeşilçay yükselişi..

İnternette yer alan en büyük film veritabanına sahip web sitesi Internet Movie Database (IMDb), her hafta sitede ismi en çok aranan ve hakkında en çok yorum yazılan oyuncuların yer aldığı star metre isimli bir liste hazırlıyor.

Geçtiğimiz hafta, Eğreti Gelin, Asmalı Konak, Vicdan, Yaşamın Kıyısında gibi yapımlarla yurtdışında da tanınan güzel oyuncu, sitedeki listede dünya sıralamasında tam 12 bin 771 sıra yükselerek listedeki Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti.

IMDB starmetre listesinde Türk oyuncular arasında ikinci sırada Kıvanç Tatlıtuğ, üçüncü sırada ise Haluk Bilginer, Nurgül Yeşilçam'ı takip etti.

Listenin başında Keira Knightley, Steven Spielberg, Jessica Chastain gibi isimler var.