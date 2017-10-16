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16 Ekim 2017 09:41

Nurgül Yeşilçay'ın yeni filmi: ‘Yedullah’ın Güzel Cini’

Yeşilçay geçirdiği travmadan dolayı konuşamayan ‘Dilaram’ı canlandıracak.

Nurgül Yeşilçay, İranlı yönetmen Bayram Fazlı’nın ‘Yedullah’ın Güzel Cini’ filminde oynamak üzere bu hafta İran’a gidiyor.

İran'ın başkenti Tahran’da 5 hafta kalacak olan Nurgül Yeşilçay geçirdiği travmadan dolayı konuşamayan ‘Dilaram’ı canlandıracak.



Posta'da yer alan habere göre Nurgül Yeşilçay film ile ilgili şöyle konuştu: “Dilaram karakteri sağır ve dilsiz değil. Bu yüzden farklı sesler çıkarmam, jest ve mimiklerimi kullanmam gerekecek. Film için sabahtan akşama kadar enteresan sesler deniyorum.”

Yeşilçay filmden 250 bin TL kazanacak.

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