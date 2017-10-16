Nurgül Yeşilçay, İranlı yönetmen Bayram Fazlı’nın ‘Yedullah’ın Güzel Cini’ filminde oynamak üzere bu hafta İran’a gidiyor.
İran'ın başkenti Tahran’da 5 hafta kalacak olan Nurgül Yeşilçay geçirdiği travmadan dolayı konuşamayan ‘Dilaram’ı canlandıracak.
Posta'da yer alan habere göre Nurgül Yeşilçay film ile ilgili şöyle konuştu: “Dilaram karakteri sağır ve dilsiz değil. Bu yüzden farklı sesler çıkarmam, jest ve mimiklerimi kullanmam gerekecek. Film için sabahtan akşama kadar enteresan sesler deniyorum.”
Yeşilçay filmden 250 bin TL kazanacak.
16 Ekim 2017 09:41
Nurgül Yeşilçay'ın yeni filmi: ‘Yedullah’ın Güzel Cini’
Yeşilçay geçirdiği travmadan dolayı konuşamayan ‘Dilaram’ı canlandıracak.
Nurgül Yeşilçay, İranlı yönetmen Bayram Fazlı’nın ‘Yedullah’ın Güzel Cini’ filminde oynamak üzere bu hafta İran’a gidiyor.
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