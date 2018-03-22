Nuri Alço, Vallahi Hortladı filmiyle beyazperdede



20 Nisan’da vizyona girecek olan korku komedi filmi Vallahi Hortladı, Nuri Alço gibi kült bir isimin yanısıra genç bir kadrodan da oluşuyor.

Antakya'da çekilen filmde milattan önce 2600 yıllarında yaşamış ve her bin yılda bir hortlayan NamSis adında bir kralın gazabından kurtulmaya çalısanların hikayesi konu ediliyor.

Her şeye tövbe etmiş ve insanlara şifa dağıtan Nuri hocayı Nuri Alço canlandırıyor ve kahramanlarına gazoz içme karşılığında yardım edeceğini söylüyor.

Gökhan Atik ve Serkan Atik’in yapımcılığında Volkan Adıyaman'ın yönettiği absürd komedi Vallahi Hortladı'da ayrıca youtuber Burak Şahin, Hasan Yalnızoğlu, Doğa Konakoğlu, Dila Pekdemir gibi isimler rol alıyor.

Filmin ilk fragmanını izleyelim: