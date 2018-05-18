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18 Mayıs 2018 10:26

Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı bu akşam Cannes'da!

Festival, sosyal medya hesaplarında yönetmeni paylaştı



Yıllar sonra köyüne dönen bir yazarın, babasının borçları altında ezilmesiyle gelişen olayları konu alan filmin ilk gösterimi 18 Mayıs’ta Grand Theatre Lumiere’de gerçekleşecek. Altın Palmiye ödülü ise 19 Mayıs’ta sahibini bulacak. Filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan'ın yanısıra oyuncular Murat Cemcir, Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu, cuma günü yapılacak galaya katılacak.


Festival ekibi, sosyal medya hesaplarından yönetmenin fotoğrafını paylaştı.


Bakalım Nuri Bilge Ceylan bu sene Cannes'dan ödülle dönecek mi?


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