Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı bu akşam Cannes'da!

Christopher McQuarrie'nin yönettiği film, Türkiye'de de 27 Temmuz 2018 tarihinden itibaren seyirciyle buluşacak.

İki sevilen oyuncu yıllar sonra dördüncü kez bir filmde başroldeler

Yıllar sonra köyüne dönen bir yazarın, babasının borçları altında ezilmesiyle gelişen olayları konu alan filmin ilk gösterimi 18 Mayıs’ta Grand Theatre Lumiere’de gerçekleşecek. Altın Palmiye ödülü ise 19 Mayıs’ta sahibini bulacak. Filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan'ın yanısıra oyuncular Murat Cemcir, Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu, cuma günü yapılacak galaya katılacak.

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