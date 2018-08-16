Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
16 Ağustos 2018 11:03

Nuri Bilge Ceylan Onur Listesi’nde

Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Toronto Uluslararası Film Festivali’nin (TIFF) Onur Listesi’nde yer aldı.


Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan, bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek Toronto Uluslararası Film Festivali’nin (TIFF) Onur Listesi’nde yer aldı. Sinema camiasında "Oscar’ın habercisi" olarak nitelendirilen, bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek TIFF'nin ana programı belli oldu.



6 Eylül’de başlayacak olan festivalde bu yıl, efsane olarak kabul edilen 11 film yapımcısı onur listesinde bulunuyor. Bu kapsamda bu yıl İran’dan Jafar Panahi, Cezayir’den Merzak Allouache ve Türkiye'den de Altın Palmiye Ödüllü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan listede yer alıyor.





Açıklanan Master Program'a göre, Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı isimli filmi, festivalin Kuzey Amerika Prömiyeri’nde sanatseverlerle buluşacak.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir