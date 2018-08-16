Nuri Bilge Ceylan Onur Listesi’nde

Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan, bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek Toronto Uluslararası Film Festivali’nin (TIFF) Onur Listesi’nde yer aldı. Sinema camiasında "Oscar’ın habercisi" olarak nitelendirilen, bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek TIFF'nin ana programı belli oldu.



6 Eylül’de başlayacak olan festivalde bu yıl, efsane olarak kabul edilen 11 film yapımcısı onur listesinde bulunuyor. Bu kapsamda bu yıl İran’dan Jafar Panahi, Cezayir’den Merzak Allouache ve Türkiye'den de Altın Palmiye Ödüllü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan listede yer alıyor.





Açıklanan Master Program'a göre, Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı isimli filmi, festivalin Kuzey Amerika Prömiyeri’nde sanatseverlerle buluşacak.