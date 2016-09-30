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Sinema>  Sinema Haberleri
30 Eylül 2016 15:46

Nuri Bilge Ceylan'dan yeni film geliyor

Ahlat Ağacı isimli yeni Nuri Bilge Ceylan filmiyle ilgili bilgiler gelmeye başladı.

Arte France Cinema, Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Ahlat Ağacı'da destek vereceğini duyurdu. Bu duyuruyla birlikte filmle ilgili bilgileri de paylaşan Arte France Cinema, Ahlat Ağacı'nda Ceylan'ın bu sefer Sinan isimli edebiyat aşığı bir karaktere kadrajını çevirdiğini göreceğiz. Sinan, Anadolu'nun yoksul bir kasabasında kitabını çıkartmak için türlü sıkıntıların üstesinden gelmeye çalışıyor. Öyle görünüyor ki Sinan'ın en çok babasıyla olan ilişkisine ve çatışmalarına şahit olacağız.


Filmin başrolleri henüz açıklanmadı. Nuri Bilge Ceylan ise Ahlat Ağacı'nı şöyle anlatıyor: “Sevelim veya sevmeyelim, bazı özelliklerimizi babalarımızdan alırız. Zayıflıklarımızı, alışkanlıklarımızı ve daha birçok şeyi. Film, babanın ve oğlunun aynı kaderi paylaşmasıyla oluşan kısır döngüyü acı veren deneyimlerden oluşan bir seriyle anlatacağız.”
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