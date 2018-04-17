Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olur mu?

Merakla beklenen festivalin programı, festival başkanı Thierry Frémaux’un sunumuyla geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu yıl programda pek çok alışılmadık isme ve ilk filmlerini çeken genç yönetmenlere yer vereceklerini söyleyen Frémaux, programın bu açıdan şaşırtıcı olabileceğinin altını çizdi.
Cannes Film Festivallerinde görmeye alıştığımız Altın Palmiye ödülü sahibi Nuri Bilge Ceylan’ın uzun zamandır beklenen filmi “Ahlat Ağacı”nın Cannes seçkisinde yer alacağını düşünüyorduk açıkçası, bu bizim için yılın en büyük hayal kırıklıklarından biri şüphesiz. Fakat Frémaux’nun açıklamasına göre festival programına son anda yeni filmler eklenebilir. Ahlat Ağacı’nın bu filmlerin arasında yer alıp almayacağı önümüzdeki günlerde belli olur.
Bu yıl 8-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 71. Cannes Film Festivali’nin açılış filmi Asghar Farhadi imzalı Everybody Knows.
Ana Yarışma filmleri ise şöyle:
Todos lo Saben (Everybody Knows) – Asghar Farhadi
En Guerre (At War) – Stéphane Brizé
Dogman – Matteo Garrone
Le livre d’image – Jean-Luc Godard
Netemo Sametemo (Asako I & II) – Ryusuke Hamaguchi
Plaire Aimer et Courir Vite (Sorry Angel) – Christophe Honoré
Les Filles du Soleil (Girls of the Sun) – Eva Husson
Ash is Purest White – Jia Zhang-Ke
Shoplifters – Kore-Eda Hirokazu
Capharnaüm (Capernaum) – Nadine Labaki
Buh-Ning (Burning) – Lee Chang-Dong
Blackkklansman – Spike Lee
Under the Silver Lake – David Robert Mitchell
Three Faces – Jafar Panahi
Zimna Wojna (Cold War) – Pawel Pawlikowski
Lazzaro Felice – Alice Rohrwacher
Yomeddine – A.B Shawky
Leto (L’Ete) – Kirill Serebrennikov