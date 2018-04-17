17 Nisan 2018 10:00 Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olur mu? 71. Cannes Festivali seçkileri açıklandı. Programda Nuri Bilge Ceylan yok.

Merakla beklenen festivalin programı, festival başkanı Thierry Frémaux’un sunumuyla geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu yıl programda pek çok alışılmadık isme ve ilk filmlerini çeken genç yönetmenlere yer vereceklerini söyleyen Frémaux, programın bu açıdan şaşırtıcı olabileceğinin altını çizdi.

Cannes Film Festivallerinde görmeye alıştığımız Altın Palmiye ödülü sahibi Nuri Bilge Ceylan’ın uzun zamandır beklenen filmi “Ahlat Ağacı”nın Cannes seçkisinde yer alacağını düşünüyorduk açıkçası, bu bizim için yılın en büyük hayal kırıklıklarından biri şüphesiz. Fakat Frémaux’nun açıklamasına göre festival programına son anda yeni filmler eklenebilir. Ahlat Ağacı’nın bu filmlerin arasında yer alıp almayacağı önümüzdeki günlerde belli olur.

Bu yıl 8-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 71. Cannes Film Festivali’nin açılış filmi Asghar Farhadi imzalı Everybody Knows.

Ana Yarışma filmleri ise şöyle:

Todos lo Saben (Everybody Knows) – Asghar Farhadi

En Guerre (At War) – Stéphane Brizé

Dogman – Matteo Garrone

Le livre d’image – Jean-Luc Godard

Netemo Sametemo (Asako I & II) – Ryusuke Hamaguchi

Plaire Aimer et Courir Vite (Sorry Angel) – Christophe Honoré

Les Filles du Soleil (Girls of the Sun) – Eva Husson

Ash is Purest White – Jia Zhang-Ke

Shoplifters – Kore-Eda Hirokazu

Capharnaüm (Capernaum) – Nadine Labaki

Buh-Ning (Burning) – Lee Chang-Dong

Blackkklansman – Spike Lee

Under the Silver Lake – David Robert Mitchell

Three Faces – Jafar Panahi

Zimna Wojna (Cold War) – Pawel Pawlikowski

Lazzaro Felice – Alice Rohrwacher

Yomeddine – A.B Shawky

Leto (L’Ete) – Kirill Serebrennikov